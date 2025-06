Sematell und VIER schließen strategische Partnerschaft – Kundenservice mit KI-Automatisierung aus einer Hand

Sematell, ein Spezialist für KI-gestütztes E-Mail-Response Management, und VIER, ein Marktführer im Bereich KI-basierter Lösungen für Kundeninteraktion, schließen strategische Partnerschaft.

Ziel der Kooperation ist es, ein nahtlos integriertes Ökosystem für den modernen Kundenservice zu schaffen – von der ersten Kontaktaufnahme über das Omnichannel-Routing bis hin zur KI-gestützten Bearbeitung von Kundenanliegen. Im Fokus der Partnerschaft steht die enge technische Integration beider Systeme – mit gemeinsamen Workflows, API-Schnittstellen und abgestimmten Use Cases, insbesondere in regulierten Branchen.

Mit der Zusammenarbeit vereinen die beiden etablierten Spezialisten ihre technologischen Stärken: VIER bringt seine bewährte Omnichannel-Plattform sowie seine umfassende Expertise in den Bereichen Sprachtechnologie, intelligentes Routing und KI-Integration ein. Sematell ergänzt die gemeinsame Lösung mit einer leistungsfähigen, domänenspezifischen KI zur automatisierten und qualitativ hochwertigen Bearbeitung komplexer Serviceanfragen per E-Mail.

„Für uns ist die Partnerschaft mit VIER ein echter Meilenstein“, erklärt Sven Kolb, CEO von Sematell. „Gemeinsam bieten wir Kundenservice-Teams eine vollständig integrierte, KI-basierte Lösung, die nicht nur versteht, sondern intelligent entscheidet und dem Menschen damit Freiräume schafft. Besonders in Branchen wie Energie, Handel und Versicherungen sehen wir enormes Potenzial durch diese Automatisierung.“

Rainer Holler, CEO von VIER, ergänzt: „Sematell ist eine sehr gute Erweiterung unserer Plattform, die auch für unsere Kunden eine weitere, attraktive Option darstellt. Wir routen Kundenanfragen zu Sematell, wo sie verarbeitet und intelligent beantwortet werden. Gemeinsam ermöglichen wir so smarte, skalierbare und sichere Prozesse, wie sie heute und in Zukunft bei der Kundeninteraktion gebraucht werden! Erste gemeinsame Kundenprojekte sind bereits in Vorbereitung.“

Über Sematell

Sematell tritt dafür an, Kundenservice einfach zu machen. Inspiriert von KI und gesteuert von Leidenschaft. Sematell versteht das Business der Kunden, versteht die Technologie und steht für herausragende Qualität und Lösungen, die die Servicewelt jeden Tag etwas leichter machen. Mit ReplyOne steht genau die Lösung bereit, die Menschen im Kundenservice brauchen, um sich auf ihre Kunden konzentrieren zu können.

www.sematell.com

Über VIER

VIER denkt Kundendialog und Kommunikation neu. Die KI-basierten Lösungen und Produkte von VIER machen kontaktbasierte Geschäftsvorgänge effizienter und verbessern die Customer Experience und die User Experience spür- und messbar. Die intelligenten Lösungen von VIER analysieren, assistieren und automatisieren kontaktbasierte Geschäftsvorgänge in allen Branchen. VIER kombiniert künstliche mit menschlicher Intelligenz, Expertise mit Intuition, jahrelange Erfahrung mit Innovation und Forschung – sichere Daten, deutsche Cloud und lokaler Service inklusive!

www.vier.ai

