Online-Sprachausbildungen in familiärer Schulgemeinschaft für staatliche Prüfung: In 7 Sprachen, auch Polnisch

Im Live-Online-Unterricht zur Vorbereitung auf die Prüfung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) genießen Teilnehmende ein intensives gemeinsames Lernen in einer familiären Schulgemeinschaft.

Was zeichnet die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln aus? Vor 15 Jahren wurde die Schule am RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln für Sprachausbildungen gegründet. Erst „klassisch“ mit Präsenz-Schulunterricht für die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer bzw. Dolmetscher (m/w/d) mit staatlichen Prüfungen.

Doch bereits 2015 begann hier das Online-Zeitalter für Ausbildungen für Sprachen mit einem in Deutschland einzigartigem Konzept und großer Resonanz. Der Bedarf an ortsungebundener, flexibler und berufsbegleitender Ausbildung von zu Hause aus war bereits vor der Corona-Pandemie groß. So wurden immer mehr Lehrgänge digital angeboten. Heute blickt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln als Bildungseinrichtung auf über zehn erfolgreiche Jahre E-Learning Erfahrung in der Berufsausbildung für Sprachen zurück. Neben einer ausgefeilten Live-Online-Lernplattform und dem berufsbegleitenden Konzept ist für ihren Erfolg vor allem die einzigartige Schulatmosphäre entscheidend, bestätigen beide Schulleiterinnen.

Mit Sprachtalent zum Traumberuf an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Das Online-Lernen hat sich etabliert, besonders wenn es live und strukturiert in einer Lerngruppe stattfindet. Es ist beliebt und anerkannt, so dass heute nahezu alle Kurse – mittlerweile in sieben Fremdsprachen – nur online angeboten werden. Zur Wahl stehen die Übersetzungskurse Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und neuerdings auch in Polnisch. Auf Wunsch sind weitere Sprachen möglich.

Alle Online-Kurse bereiten auf die externe Prüfung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) vor. Daher üben die Kursteilnehmenden vor allem Übersetzen und Stegreifübersetzen von allgemeinen und wirtschaftlichen Texten. Zu weiteren prüfungsrelevanten Lerninhalten zählen u.a. die Terminologie der deutschen Rechtssprache, Grammatik, Politik, Landeskunde, aber auch VWL/BWL sowie der Umgang mit KI-Übersetzungswerkzeugen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss mit Zertifikat melden sich die Absolventen (m/w/d) gut vorbereitet zur staatlichen Prüfung bei einem der Prüfungsämter an.

Was zeichnet die Online-Ausbildung an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln aus?

„Es gibt gute Gründe, warum unsere Online-Ausbildung so beliebt ist“, sagt Carly Tyson-Fendt, Schulleiterin der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln. „Im Gegensatz zum klassischen Fernstudium, das oft als unpersönlich empfunden wird, lernen unsere Kursteilnehmenden im virtuellen Klassenzimmer immer zusammen“, so Tyson-Fendt.

Das heißt: Lehrende und Lernende kommunizieren wie im Präsenzunterricht ständig miteinander. Sie interagieren, stellen Fragen und diskutieren beispielsweise die Übersetzungshausaufgaben. Das bietet ein dynamisches Lernumfeld in „Echtzeit“, vergleichbar mit Präsenzunterricht, obwohl das Lernen in einem virtuellen Raum stattfindet.

Die Online-Lehrgänge finden live in der Regel zwei Mal in der Woche abends und einmal samstags statt bei zehn Schulstunden pro Woche. „Dabei profitieren unsere Kursteilnehmenden durchgehend von der persönlichen Begleitung durch ihre muttersprachlichen Fachdozenten (m/w/d) im interaktiven Unterricht,“ erklärt die Schulleiterin.

Das schulische Miteinander im Live-Online-Unterricht an der Übersetzer- und Dolmetscherschule

Auch wenn die Sprachtalente im Homeoffice aus ganz Deutschland teilnehmen, teils sogar aus dem Ausland, genießen sie im Live-Online-Unterricht immer intensive gemeinsame Lernerfahrungen in einer familiären Schulgemeinschaft. Dabei tauchen sie in eine interkulturelle und internationale Lernumgebung ein.

Je nach Vorbildung dauert der Vorbereitungskurs für angehende staatlich geprüfte Übersetzer (m/w/d) ein bis zwei Jahre. Beim gemeinsamen Lernen entstehen zudem Freundschaften, berufliche Netzwerke sowie eine Verbundenheit zur Übersetzer- und Dolmetscherschule und zu ihren Dozierenden, die oft noch lange nach der Ausbildungszeit bestehen bleiben.

Online-Berufsausbildung zum Übersetzer (m/w/d) am Beispiel Polnisch

Seit Juni bietet die Übersetzer- und Dolmetscherschule die Online-Ausbildung neuerdings auch für Polnisch an. „Für diese neue Sprachenkombination haben wir ein wunderbares Team zusammengestellt, das die Teilnehmenden in den virtuellen Klassenzimmern live und persönlich durch die Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) begleitet. Die Teilnehmenden gehen dabei in einen regen Austausch mit den Dozierenden, die sowohl in Polen als auch in Deutschland ansässig sind. So werden sie fachlich bestmöglich auf die Tätigkeit als Übersetzer und Dolmetscher in Behörden, bei Gericht oder in Politik und Wirtschaft vorbereitet“, erklärt Martina Bormann, stellvertretende Leiterin an der Übersetzer- und Dolmetscherschule.

Was die Übersetzer- und Dolmetscherschule so besonders macht!

„Wir sind eine kleine Schule, bei der ein hohes Ausbildungsniveau und der persönliche Kontakt mit den Teilnehmenden im Vordergrund stehen. Unsere Dozierenden stehen mitten im Berufsleben und bringen daher viel Fachwissen und Know-how mit,“ sagt Bormann.

Im Herbst 2025 plant die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, zusätzlich zu der Übersetzungsausbildung auch die Vorbereitung auf die Prüfung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) anzubieten.

Online-Informationsabend am 10. Juli 2025

Interessierte lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln am Donnerstag, 10.7.2025 um 17.30 Uhr zum digitalen Informationsabend ein. Sie stellt ihre Lehrgangsformate vor, die sie als Live-Online-Ausbildung ermöglicht. Die Kurse zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung richten sich sowohl an sprachlich Interessierte als auch an bereits qualifizierte bzw. berufserfahrene Sprachmittler (m/w/d). Für den Online-Infoabend ist eine Anmeldung auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

Mehr Informationen finden Interessierte auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/ausbildungen/uebersetzer-online/

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Frau Carly Tyson-Fendt

Vogelsanger Str. 295

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/54687-4530

web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss für staatlich geprüfte Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) läuft wegen bildungspolitischer Neuregelungen aus. Die Schule prüft derzeit ein neues Format für diese Ausbildung für den kommenden Herbst.

Ebenfalls im digitalen Format gibt es seit 2024 das Online-Seminar „Deutsche Rechtssprache“.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

