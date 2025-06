ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei der Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt

Professionelle Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit und Nachhaltigkeit bei der Entsorgung und Vernichtung von Datenträgern.

Die ProCoReX Europe GmbH, ein führender Anbieter für nachhaltige IT-Entsorgung und professionelle Datenvernichtung, bietet Unternehmen und Organisationen in Frankfurt eine umfassende Lösung für die Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt. Mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Umweltschutz und gesetzeskonforme Prozesse setzt das Unternehmen neue Standards in der Branche.

Die fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Neben der umweltgerechten Behandlung der Altgeräte ist insbesondere die sichere Vernichtung sensibler Daten ein zentrales Anliegen. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen Anforderungen mit einem zertifizierten Service, der die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, wie der DSGVO und der DIN 66399, garantiert.

Im Rahmen der Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt übernimmt ProCoReX Europe GmbH die Abholung und den Transport ausgedienter IT-Geräte wie Computer, Laptops, Server und weiterer elektronischer Komponenten. Durch die konsequente Anwendung branchenspezifischer Sicherheitsstandards und die Einhaltung definierter Sicherheitsstufen wird sichergestellt, dass alle Datenträger zuverlässig und unwiderruflich vernichtet werden. Die Vernichtung erfolgt nach den Vorgaben der DIN 66399, wobei verschiedene Sicherheitsstufen – von H-3 bis H-5 – zur Anwendung kommen.

Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Prozesse. Nach Abschluss der Datenträgervernichtung erhalten Kundinnen und Kunden ein detailliertes Vernichtungsprotokoll sowie ein Zertifikat als Nachweis für die gesetzeskonforme Entsorgung. Dies dient nicht nur als Vertrauensbeweis, sondern unterstützt die Unternehmen auch bei der Einhaltung interner und externer Compliance-Anforderungen.

ProCoReX Europe GmbH versteht sich als zuverlässiger Partner für Unternehmen, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit legen. Die kostenlose Abholung der Altgeräte sowie die transparente Preisstruktur ohne versteckte Kosten unterstreichen den kundenorientierten Ansatz. Darüber hinaus werden alle recycelbaren Materialien umweltgerecht aufbereitet und wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt.

Mit der Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt leistet ProCoReX Europe GmbH einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Schutz sensibler Unternehmensdaten. Unternehmen profitieren von der langjährigen Expertise, der Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und einem umfassenden Serviceangebot, das individuell auf die Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten ist.

Interessierte Unternehmen und Organisationen können sich jederzeit für eine unverbindliche Beratung an ProCoReX Europe GmbH wenden. Das Unternehmen steht für professionelle, sichere und nachhaltige Lösungen bei der Entsorgung von Elektroschrott und der Vernichtung von Datenträgern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-frankfurt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-frankfurt/

email : info@procorex.de