Nominierung des Buch & Bild Verlags für die Impulsbücher zur Mobilitätswende – „Vorreiter der Mobilitätswende“

Auszeichnung für Impulsbücher zur Mobilitätswende: „Kleine Leser, große Wirkung“ erhält Nominierung zum „Vorreiter der Mobilitätswende – Best in Class Award 2026“

Wir freuen uns sehr über die Nominierung unserer Impulsbücher-Reihe „Kleine Leser, große Wirkung“ für den renommierten „Vorreiter der Mobilitätswende – Best in Class Award 2026“. Herzlichen Dank an die Jury von electricar für diese besondere Anerkennung!

Die Buchreihe richtet sich gezielt an Kinder und Familien und regt auf spielerische Weise dazu an, über nachhaltige Mobilität nachzudenken. Denn oft sind es gerade die Fragen unserer Kinder, die uns Erwachsene dazu bringen, unsere eigenen Entscheidungen kritisch zu hinterfragen.

„Vielleicht ist es ganz gut, sich jetzt schon mit den Fragen unserer Kinder auseinanderzusetzen“, so der Verleger Hajo Schörle. „Wir haben viel in der Hand. Zum Beispiel mit jeder Kaufentscheidung: Kaufen wir nochmal einen Verbrenner, der über zehn Jahre oder länger die Ölindustrie sichert? Oder entscheiden wir uns für ein E-Auto, dessen Strom wir unabhängig und regional erzeugen können? Ein ,Weiter so‘ ist natürlich bequemer. Doch gerade hier sind die Nachfragen der Kinder oft ein schöner Impuls, um selbst zu reflektieren.“

Die Bücher wollen dabei nicht belehren, sondern vielmehr dazu ermutigen, mit gesundem Menschenverstand bewusste Entscheidungen zu treffen und aktiv eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.

„Ich hoffe sehr, dass ich mit diesen Kinderbüchern einen kleinen Beitrag leisten kann“, ergänzt Hajo Schörle. „Danke an electricar für diese Nominierung und damit auch für die Anerkennung von mittlerweile 15 Jahren Engagement rund um das Thema nachhaltige Mobilität.“

Neben den Kinderbüchern:

„unsere Tankstelle ist auf dem Dach“

„Juli und Nesrin reisen in die Zukunft“

„Ladeweile“

„und die Elektroingenieurin kann die Nacht erhellen“

… sind auch weitere Bücher zur Information und Unterhaltung zum Thema erhältlich:

„Hochspannung – ein E-Mobil-Krimi“

„Das A und O der Elektromobilität“

„Batterie Wasserstoff SynFuel. Wie werden wir in Zukunft fahren?“

und weitere

Infos im Verlagsshop:

Buch & Bild Verlag

Hajo Schörle

Nagold

