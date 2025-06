The Bloc erweitert seine europäische Präsenz und Führungsrolle

The Bloc, eine führende unabhängige Kreativagentur für das Gesundheitswesen, setzt ihre strategische Expansion in Europa fort und eröffnet ein Büro in London.

The Bloc, eine führende unabhängige Kreativagentur für das Gesundheitswesen, setzt ihre strategische Expansion in Europa fort und eröffnet im Rahmen ihrer weltweiten Wachstumsinitiative ein Büro in London, um Kunden in wichtigen Märkten bestmöglich zu unterstützen. Neben den etablierten europäischen Standorten, darunter Mailand, Basel und München, wird das Londoner Büro das verhaltensorientierte kreative und wissenschaftliche Kommunikationsangebot von The Bloc für Kunden in ganz Europa und weltweit erweitern und gleichzeitig den reichen Talentpool und die dynamische Gesundheitslandschaft der Region nutzen.

„Die weitere Expansion in Europa ist von zentraler Bedeutung für unsere Strategie, Kunden in allen wichtigen globalen Märkten mit erstklassigen Talenten zu bedienen. Unser Modell ist maßgeschneidert, um die einzigartigen Bedürfnisse des EU-Marktes zu erfüllen und gleichzeitig mit unseren Teams und Fähigkeiten in den USA und Asien zusammenzuarbeiten.“, so Jennifer Matthews, Global President und CEO von The Bloc.

Die Büroeröffnung wird durch die Einstellung wichtiger Führungskräfte begleitet, die zusammen mit den bestehenden Leitern der regionalen Agenturen und Disziplinen ein neues europäisches Führungsteam und eine robuste operative Struktur bilden. Damit können die Kunden von der Kommunikationsstärke und den hervorragenden Leistungen von The Bloc in allen Märkten profitieren.

Das Team in London wird von James March als Managing Director geführt, einem Branchenexperten mit 25 Jahren Erfahrung in der Gesundheitskommunikation, der Teams und globale Kundengeschäfte bei Havas, Hive, McCann und Publicis aufgebaut hat.

March wird von zwei sehr erfahrenen Führungskräften unterstützt. Andrew Gardner stößt als Executive Strategy Director dazu. Gardner war zuvor Chief Strategy Officer bei Havas Lynx und hatte zuvor Führungspositionen bei McCann Health London und VCCP inne, wo er am Aufbau einiger der größten Marken im Gesundheitswesen beteiligt war.

Als Executive Client Director kommt Raakhee Thompson. Thompson war zuvor Managing Partner bei Weave Health und hatte zuvor Führungspositionen bei Omnicom und Publicis inne. Er verfügt außerdem über Erfahrung in verschiedenen Pharmaunternehmen, darunter Merck Life Sciences und Boehringer Ingelheim.

„Ich freue mich, Teil eines so talentierten europäischen Teams und eines so unternehmerischen Unternehmens zu sein“, so James March, Managing Director von The Bloc London. „The Bloc hat die perfekte Mischung aus Talent, Differenzierung und flexibler Größe, um die Bedürfnisse der Kunden in einem sich schnell verändernden Markt zu erfüllen. Wir sind die energiegeladenen, agilen und proaktiven Partner, die den Erfolg unserer Kunden vorantreiben können.“

March, Gardner und Thompson haben bereits früher zusammengearbeitet und schließen sich mit Alessandro Seveso, CEO von Mailand und Basel, und Florian Bernsdorf, Managing Partner München, zusammen, um The Bloc in Europa zu repräsentieren.

„Nach den Ende 2023 erfolgten Übernahmen und der anschließenden Integrationsphase im Jahr 2024 signalisiert die Eröffnung unseres neuen Büros in London im Jahr 2025 mit beeindruckenden strategischen Neueinstellungen, dass wir voll ausgestattet und bereit sind, regionale und globale Kunden zu unterstützen. Unser einzigartiger und leistungsfähiger BE-COMMS® Ansatz, zusammen mit unserer wissenschaftlichen, strategischen und kreativen Stärke und unserer erwiesenen Fähigkeit zur fehlerfreien Umsetzung auf dem Markt, wird mehr kreative Lösungen und mehr Wert für die Herausforderungen unserer Kunden bringen“, so Seveso, CEO von The Bloc Mailand und Basel.

Seit 25 Jahren lässt sich The Bloc von der Unternehmensmission „Be Great to Do Good“ inspirieren und fordert den Status quo von Agenturen und Netzwerken heraus, indem es als ein unabhängiges Agenturnetzwerk den Menschen und die Effektivität in den Mittelpunkt seines Versprechens stellt.

Im Mittelpunkt dieses Versprechens steht die kontinuierliche Weiterentwicklung der proprietären BE-COMMS Plattform von The Bloc – ein leistungsfähiges Betriebssystem und eine Reihe von Tools für die Verhaltenskommunikation. Damit können Kunden von The Bloc reale Verhaltensänderungen mit nachhaltiger Wirkung erzielen. Im Gegensatz zu anderen Kommunikationsansätzen geht BE-COMMS den unbewussten und bewussten Faktoren auf den Grund, die die Entscheidungsfindung der Kunden beeinflussen, und wandelt diese in eine Verhaltensstrategie und ansprechende Kundenerlebnisse um. In Kombination mit globaler, regionaler und vitaler Marktpräsenz und nahtlosen operativen Fähigkeiten konnte The Bloc für eine Vielzahl von Kunden Spitzenleistungen erbringen.

Über The Bloc

The Bloc ist die einzige globale Agentur, die auf dem Gebiet der Gesundheit tätig ist und reale Verhaltensänderungen mit nachhaltiger Wirkung herbeiführt. Inspiriert von unserer Mission „Be Great to Do Good“ (Sei großartig, um Gutes zu tun), schaffen wir großartige Marken und Erlebnisse im Dienste der Gesundheit. Unser firmeneigenes BE-COMMS (Behaviorally Enriched Communications) Betriebssystem, gepaart mit preisgekrönter Kreativität, starker wissenschaftlicher Expertise und lokaler Marktkenntnis, ist die Grundlage für effektives Marketing und medizinische Kommunikation für unsere Kunden weltweit. Wir feiern unser 25-jähriges Bestehen und sind immer noch stolz darauf, unabhängig zu sein. Erfahren Sie mehr unter thebloc.com.

