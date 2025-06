Ein führender Anbieter im Bereich IT-Entsorgung und Datenträgervernichtung, ProCoReX Europe GmbH.

ProCoReX Europe GmbH setzt neue Standards in der elektroschrott entsorgung in Düsseldorf – mit zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigen Recyclingprozessen.

ProCoReX Europe GmbH, ein führender Dienstleister für IT-Entsorgung und professionelle Datenträgervernichtung, erweitert sein Angebot für Unternehmen und Organisationen in Düsseldorf. Im Zentrum stehen die fachgerechte elektroschrott entsorgung in Düsseldorf sowie die sichere, zertifizierte Vernichtung sensibler Datenträger nach DIN 66399 und DSGVO.

Mit dem Anstieg digitaler Arbeitsprozesse und der wachsenden Menge ausgedienter IT-Geräte steigen die Anforderungen an Datenschutz und Nachhaltigkeit. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfassenden Servicepaket: Die kostenfreie Abholung von Altgeräten wie Laptops, Servern und Festplatten erfolgt direkt am Unternehmensstandort in Düsseldorf und Umgebung. Die Entsorgung wird unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, einschließlich der Nachweisführung gemäß ElektroG und der Einhaltung der relevanten Sicherheitsstufen, durchgeführt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der zertifizierten Datenträgervernichtung. ProCoReX Europe GmbH nutzt moderne Verfahren zur Vernichtung von Festplatten und anderen Speichermedien. Die Vernichtung erfolgt nach den höchsten Sicherheitsstufen (H-3 bis H-5), sodass eine Wiederherstellung der Daten ausgeschlossen ist. Für jede Vernichtung wird ein Zertifikat ausgestellt, das die vollständige und gesetzeskonforme Vernichtung der Datenträger dokumentiert.

Die elektroschrott entsorgung in Düsseldorf durch ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile: Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben profitieren Unternehmen von einem effizienten, ressourcenschonenden Recyclingprozess. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen und dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt. Gleichzeitig wird die Umwelt durch die fachgerechte Entsorgung von Schadstoffen geschützt.

ProCoReX Europe GmbH versteht sich als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die Wert auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit legen. Das Unternehmen berät individuell und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die sichere Entsorgung und Vernichtung von IT-Altgeräten und Datenträgern.

Interessierte Unternehmen und Organisationen in Düsseldorf können sich direkt an ProCoReX Europe GmbH wenden, um eine individuelle Beratung zu erhalten und einen Termin für die Abholung und sichere Vernichtung ihrer IT-Altgeräte zu vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-duesseldorf/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

