Weltweit erste KI-Büroassistenz: Skywork veröffentlicht deutsche Version zur Förderung der globalen Expansion

Skywork.ai, die KI-gestützte Produktivitäts-Plattform, bekannt für ihre DeepResearch-Technologie, hat nach ihrem durchschlagenden Erfolg in den USA, Japan und anderen Märkten nun offiziell eine deutschsprachige Version ihrer Office Suite veröffentlicht. Seit der ersten Markteinführung sorgt Skywork.ai international für Furore – unzählige Fachkräfte, Forscher und Unternehmen drängen sich um den Zugang zu dieser revolutionären KI-Arbeitsplatz-Lösung.

Nach der erfolgreichen Einführung in Englisch, Japanisch, Spanisch, vereinfachtem und traditionellem Chinesisch sowie Koreanisch erweitert Skywork.ai damit sein Sprachangebot um Deutsch, um der enormen Nachfrage aus deutschsprachigen Regionen gerecht zu werden. In Kürze folgen weitere Lokalisierungen, darunter Französisch.

Diese Erweiterung ermöglicht es Fachleuten, Forschern und Organisationen in deutschsprachigen Regionen, die intelligenten Tools von Skywork – Slides, Docs und Sheets – komfortabel in ihrer Muttersprache zu nutzen. Durch die kontinuierliche Lokalisierung seiner Plattform baut Skywork.ai Sprachbarrieren ab und macht hochwertige, KI-gestützte Inhaltserstellung weltweit zugänglich.

Herausforderung an OpenAI: Eine neue Ära der KI-Büroarbeit beginnt – Schluss mit langatmigen Forschungstexten

Während die meisten KI-Plattformen noch mit oberflächlichen Datenabfragen und vorgefertigten Vorlagen arbeiten, geht Skywork.ai einen völlig anderen technologischen Weg. Viele Nutzer haben bereits OpenAI Deep Research oder Gemini Deep Research ausprobiert – diese können zwar informative und logisch strukturierte Forschungsberichte erstellen, doch die Texte sind oft zu lang und enthalten zu wenige Grafiken, was die Lesbarkeit beeinträchtigt.

Skywork.ai setzt auf seine selbst entwickelte DeepResearch-Engine, deren Suchtiefe zehnmal höher ist als bei herkömmlichen Systemen. Der entscheidende Durchbruch: Statt oberflächlicher Zusammenfassungen oder vorgefertigter Inhalte generiert die KI präzise, fachkundige und überprüfbare Erkenntnisse. Im Gegensatz zu OpenAI und Gemini integriert Skywork Deep Research automatisch verschiedene Diagrammtypen wie Balken-, Linien- oder Radar-Charts und verwandelt komplexe Daten in anschauliche Visualisierungen.

Das Herzstück dieser Innovation bildet die Skywork AI Office Suite – bestehend aus Slides,Docs und Sheets – speziell konzipiert für moderne Berufstätige, Analysten, Pädagogen und Kreativteams. In diesem intelligenten Ökosystem lassen sich mühelos professionelle Inhalte erstellen: konsultationsreife Geschäftsberichte, tiefgehende Marktanalysen, Echtzeit-Daten-Tabellen oder Präsentationen mit aktuellen Forschungsergebnissen. Bei einer Suchanfrage wie „Analyse der Quartalsfinanzberichte von Volkswagen im zweiten Quartal“ generiert Skywork nicht nur eine detaillierte Marktanalyse, sondern fügt auch dynamische Datenvergleiche und Trendgrafiken ein – für deutlich bessere Lesbarkeit und Professionalität.

Revolutionärer PPT-Generator: Präsentationen mit Deep Research und vollständiger Nachverfolgbarkeit

Besonders hervorzuheben ist Skyworks bahnbrechender Slides-Assistent, der weltweit erste PPT-Generator mit integrierter Deep-Research-Funktionalität. Er kombiniert die intuitive Bedienung von Google Slides mit der Fähigkeit, präsentationsreife Folien mit minimalem Aufwand zu erstellen. Ob strukturierte Aufzählungen, automatisierte Datenvisualisierungen oder anpassbare Designvorlagen – das Tool ermöglicht hochwertige visuelle Darstellungen mit professionellem Layout.

Der entscheidende Vorteil: Alle Diagramme, Daten und Textinhalte sind vollständig rückverfolgbar. Mit einem Klick lassen sich Originalquellen überprüfen, was KI-„Halluzinationen“ verhindert und echte Glaubwürdigkeit schafft. Die kürzlich optimierte Exportfunktion ermöglicht zudem einen One-Click-Export zu Google Slides und PPTX-Format, wobei durch die tiefgreifende Optimierung des Layout-Engines typische Probleme KI-generierter Präsentationen wie fehlende Schriftarten oder falsch positionierte Elemente deutlich reduziert wurden. So entfällt mühsames Formatieren und Validieren, und Nutzer können sich ganz auf kreative Inhalte konzentrieren.

Fünf Modalitäten, ein Befehl: Die vollständige KI-Arbeitsplatz-Lösung

Skywork.ai geht weit über traditionelle Office-Tools hinaus und bietet als weltweit erste Plattform fünf spezialisierte Agenten plus einen Universalagenten in einem System. Mit einem einzigen Befehl können Nutzer professionelle Dokumente, Datenblätter, Präsentationen, Podcasts und Webseiten generieren – alle mit derselben Deep-Research-Qualität und Nachverfolgbarkeit.

Der Universalagent erweitert diese Fähigkeiten um kreative Multimedia-Inhalte wie Videos, Hörbücher, Musikvideos und interaktive Webanwendungen. Diese einzigartige „Fünf-plus-Eins“-Architektur macht Skywork.ai zur ersten echten KI-Arbeitsplatz-Lösung, die sowohl spezialisierte Expertise als auch vielseitige Kreativität in einer Plattform vereint.

Mit der kürzlich erfolgten Einführung der deutschen Sprache baut Skywork.ai seine globale Präsenz weiter aus und ergänzt damit die bereits vorhandene Unterstützung für Englisch, Japanisch, Spanisch, Chinesisch und Koreanisch. Diese strategische Erweiterung ermöglicht es Fachleuten, Forschern und Organisationen in deutschsprachigen Regionen, die KI-gestützte Produktivitäts-Suite von Skywork in ihrer Muttersprache voll auszuschöpfen und definiert damit die Zukunft der KI am Arbeitsplatz neu.

