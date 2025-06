Bruce Springsteen – TRACKS II: The Lost Albums

Bruce Springsteen veröffentlicht 83 nie zuvor gehörte Songs auf der Collection „The Lost Albums“

Mit 83 nie gehörten Songs vervollständigt die Collection „The Lost Albums“ die Kapitel von Bruce Springsteens 35-jähriger Karriere (1983-2018) und bietet einen großartigen Einblick in sein Leben und Werk. Springsteen spricht in einem Trailer über „The Lost Albums“, das als neun LPs oder sieben CDs umfassende Box erscheint.

Bruce Springsteen über dieses Werk: _“All diese LPs sind abgeschlossene Alben – manche davon waren sogar kurz davor abgemischt zu werden – die allerdings nie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Jahren habe ich sie mir oft angehört oder engen Freunden vorgespielt und bin froh, dass ihr nun endlich die Möglichkeit habt, sie zu hören. Ich hoffe, sie gefallen euch.“_

Angefangen bei den Low-Fi-Songs auf der LP „LA Garage Sessions ’83“, die die Brücke zwischen „Nebraska“ und „Born in the U.S.A.“ schlägt, bis hin zu den von Drum Loops und Synthesizern dominierten Tracks auf „Streets of Philadelphia Sessions“ beweist die Collection die Vielschichtigkeit von Springsteens Songwriting und zeigt auch seinen Faible für Homerecordings, den Bruce Springsteen so erklärt: _“Dank der Möglichkeit, zuhause aufzunehmen, wann immer ich Lust dazu hatte, konnte ich mit allen möglichen Musikrichtungen experimentieren“._

Diese Experimentierfreude spiegelt sich in den Longplayern auf „The Lost Albums“ wider. So hören wir auf „Faithless“ Songs für einen Film, der nie gedreht wurde und auf „Somewher North of Nashville“ Arrangements im Country-Sound mit Pedal Steel Guitar. Meisterlich erzählte Geschichten aus dem Grenzland bietet das Album „Inyo“, während uns auf „Twilight Hours“ Orchesterklänge wie in einem Film Noir der 1950er erwarten.

„The Lost Albums“ wird am 27. Juni als limitierte Edition mit neun LPs erscheinen und außerdem auf sieben CDs und in digitaler Fassung verfügbar sein. Jedes der Alben erhielt sein unverwechselbares Cover und im Set ist zusätzlich ein stoffgebundenes Booklet enthalten. Der Fan erhält seltene Archivfotos, Liner Notes des Journalisten Erik Flannigan und ein persönliches Vorwort von Bruce Springsteen.

Parallel zu „The Lost Albums“ wird auf Doppel-LP und Single-CD die LP „Lost And Found: Selections from The Lost Albums“ veröffentlicht. Der Longplayer featured 20 Highlight-Songs aus den sieben Alben der Collection. Die Titel wurden von Springsteen, dem Produzenten Ron Aniello, Toningenieur Rob Lebret und dem Produzenten Jon Landau im Thrill Hill Recording in New Jersey zusammengestellt.

Die Bemusterung der Alben, Tracklisting und allen relevanten Infos erfolgt digital via MPN.

Mehr Infos / Tourdaten: https://brucespringsteen.net/

