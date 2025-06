Smart Player 4K Cloud: Digital Signage Player für professionelle Präsentationen im 4K-Format

Leistungsstarke und flexible Digital Signage Lösung für Unternehmen jeder Größe

Der Smart Player 4K Cloud ist ein moderner Digital Signage Player, der sich durch seine Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit auszeichnet. Mit einer 4K Ultra-HD-Auflösung (3840 x 2160) und Abwärtskompatibilität zu Full HD sorgt das Gerät für gestochen scharfe und detailreiche Präsentationen. Dank einer leistungsstarken Quadcore-Grafikengine werden Videos, Animationen und interaktive Inhalte auch im Dauerbetrieb flüssig wiedergegeben. Die Touchscreen-Unterstützung macht den Digital Signage Player ideal für interaktive Anwendungen im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen oder im öffentlichen Bereich.

Zentrale Steuerung und einfache Verwaltung

Im Lieferumfang enthalten ist eine 3-jährige Cloud CMS Lizenz „DS Channel“. Damit lassen sich Inhalte, Playlisten und Zeitpläne zentral und ortsunabhängig steuern – ganz ohne spezielle IT-Kenntnisse. Die Einrichtung ist unkompliziert, die Bedienung intuitiv und die Integration in bestehende Display-Infrastrukturen problemlos möglich.

Zuverlässig, robust und energieeffizient

Das robuste, lüfterlose Design des Digital Signage Players ist speziell für den 24/7-Dauerbetrieb entwickelt worden und überzeugt durch geringen Energieverbrauch sowie hohe Ausfallsicherheit. Flexible Konnektivität über Gigabit-Ethernet, WLAN, HDMI 2.0, USB und Audio-Ausgänge ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Umfassender Service und Support

Kunden profitieren von einer laufenden technischen Betreuung über ein professionelles Ticketsystem sowie von einer 3-jährigen Garantie. Für maximale Planungssicherheit und geringe Betriebskosten ist das Cloud CMS für drei Jahre inklusive. Ab dem vierten Jahr fallen lediglich moderate Folgekosten an.

Individuelle Beratung und Komplettlösungen

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbekunden. Neben dem Basismodell werden individuelle Anforderungen, Zubehör und Serviceleistungen wie Lieferung, Installation und Ersteinrichtung nach persönlicher Beratung separat kalkuliert. Für Unternehmen, die eine Komplettlösung suchen, bietet der Anbieter zusätzlich lokale Software-Lösungen für LAN-USB ohne Folgekosten sowie europaweiten Installationsservice an.

Zitat des Geschäftsführers

„Mit dem Smart Player 4K Cloud setzen wir neue Maßstäbe in puncto Flexibilität und Zuverlässigkeit im Digital Signage-Bereich. Unsere Kunden profitieren von einer leistungsstarken Hardware, einfacher Bedienung und umfassendem Service – und können sich auf eine zukunftssichere Lösung verlassen.“

“ Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, Geschäftsführer

Fazit

Der Smart Player 4K Cloud ist ein zukunftssicherer Digital Signage Player, der Unternehmen eine flexible, leistungsstarke und einfach zu verwaltende Lösung für anspruchsvolle Präsentationen bietet. Mit zentraler Cloud-Steuerung, flexibler Konnektivität und umfassendem Service ist er die ideale Wahl für moderne Digital Signage-Anwendungen.

Für eine detaillierte Beratung steht das digitalSIGNAGE.de Vertriebsteam unter www.digitalsignage.de und Tel. 040 180 241 080 gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de GmbH

Frau Kathrin Schneider

Nobistor 16

22767 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

digitalSIGNAGE.de GmbH: Unternehmensprofil

Einfach zuverlässig: Digital Signage Systeme, die funktionieren.

Die digitalSIGNAGE.de GmbH ist einer der führenden Anbieter im deutschen Digital Signage Markt und spezialisiert sich auf professionelle Komplettlösungen für digitale Bildschirmkommunikation. Mit Standorten in Hamburg, Schwentinental und Kiel sowie einem deutschlandweiten Netzwerk beliefern wir Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, das Gesundheitswesen, den Einzelhandel und die Gastronomie in ganz Deutschland. Die Produkte von digitalSIGNAGE.de werden 125.000-fach bundesweit eingesetzt und sind für jeden Einsatzbereich die richtige Wahl.

Angebot und Leistungen

Das Produktportfolio von digitalSIGNAGE.de umfasst:

Hochwertige Displays und Touch-Displays

Digital Signage Player

Stelen und Shelf Displays

Digitale Türschilder und Schwarze Bretter

Alle Produkte sind für den 24/7-Dauerbetrieb in Industriequalität ausgelegt und werden mit einer dreijährigen Garantie ausgeliefert. Die Lösungen sind flexibel und skalierbar für unterschiedlichste Branchen und Einsatzbereiche.

Cloud-Software „DS Channel“

Das Herzstück der digitalen Lösungen bildet die cloudbasierte Software DS Channel. Mit dieser Plattform lassen sich alle Inhalte und Geräte zentral und ortsunabhängig steuern und verwalten – von kleinen Netzwerken bis hin zu großen Installationen mit vielen tausend Displays. Zu den Funktionen zählen:

Intuitive Weboberfläche zur einfachen Inhaltsverwaltung

Zeitgesteuerte Kampagnen und dynamische Inhaltssteuerung

Unterstützung interaktiver Touch- und Kiosk-Systeme

Integration von IoT-Funktionen und Analyse-Tools

Erstellung von Reports und Geräteübersichten

Einbindung von Wetter, Social Media und QR-Codes

Die Nutzung von DS Channel ist bei allen Komplettlösungen für drei Jahre inklusive, ab dem vierten Jahr fällt eine Lizenzgebühr pro Display an.

Verlässlicher Service

Mit digitalSIGNAGE.de erhalten Kunden nicht nur zuverlässige Hardware, sondern auch einen umfassenden Service – von der kostenlosen Beratung über die Inbetriebnahme bis hin zur laufenden technischen Betreuung und Full-Service-Optionen. Die im Lieferumfang enthaltene Cloud CMS-Software ermöglicht die zentrale Steuerung aller Displays – einfach, sicher und effizient. Technischer Support ist in den ersten drei Jahren ebenfalls inklusive. Damit können Unternehmen ihre digitalen Botschaften flexibel und professionell steuern, während das Team von digitalSIGNAGE.de sich um die Technik und den Support kümmert.

Mit unserem deutschlandweiten Service und Standorten in Hamburg, Schwentinental und Kiel sind wir stets nah an unseren Kunden und stehen für nachhaltige Unterstützung – ganz gleich, wo in Deutschland Sie Ihre digitale Kommunikation realisieren möchten.

Pressekontakt:

digitalSIGNAGE.de GmbH

Frau Kathrin Schneider

Nobistor 16

22767 Hamburg

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de