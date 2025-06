Elektroschrott entsorgung in Dortmund – ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei Nachhaltigkeit.

ProCoReX Europe GmbH bietet in Dortmund professionelle Elektroschrott entsorgung und garantiert sichere Vernichtung sensibler Daten – nachhaltig, zertifiziert und gesetzeskonform.

Die ProCoReX Europe GmbH etabliert sich als verlässlicher Partner für Unternehmen und Organisationen, die Wert auf eine fachgerechte https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-dortmund/ legen. Mit innovativen Prozessen und umfassender Expertise setzt das Unternehmen neue Standards in puncto Umweltschutz, Datensicherheit und gesetzeskonformer Entsorgung.

Im digitalen Zeitalter ist die sichere und nachhaltige Entsorgung von IT-Geräten wie Laptops, Servern oder Festplatten von zentraler Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Dortmund einen umfassenden Service für die elektroschrott entsorgung in Dortmund – von der Abholung über die fachgerechte Sortierung bis hin zur Weiternutzung intakter Altgeräter. Dabei steht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, wie der DSGVO und der DIN 66399, stets im Fokus. Die zertifizierte Vernichtung von Datenträgern erfolgt nach den höchsten Sicherheitsstufen, um einen zuverlässigen Schutz sensibler Unternehmensdaten zu gewährleisten.

Die steigende Menge an Elektroschrott stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen mit effizienten und transparenten Prozessen. Die kostenlose Abholung von Altgeräten und die professionelle Datenträgervernichtung ermöglichen es Unternehmen, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig ihrer Verantwortung im Bereich Datenschutz und Umweltschutz gerecht zu werden. Die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards und die lückenlose Dokumentation der Entsorgungsprozesse bieten den Kundinnen und Kunden einen klaren Vertrauensvorsprung.

„Die elektroschrott entsorgung in Dortmund ist mehr als nur eine logistische Aufgabe. Sie ist ein Vertrauensbeweis gegenüber unseren Kundinnen und Kunden und ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz“, so die Geschäftsführung der ProCoReX Europe GmbH. „Unsere zertifizierten Prozesse und die konsequente Einhaltung gesetzlicher Vorgaben machen uns zum zuverlässigen Partner für Unternehmen, die Wert auf Sicherheit und Nachhaltigkeit legen.“

Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Altgeräte sicher und umweltgerecht zu entsorgen. Mit individuellen Beratungskonzepten, flexiblen Abholterminen und einem transparenten Nachweis der Datenvernichtung bietet das Unternehmen einen umfassenden Service aus einer Hand. Die Kombination aus Fachkompetenz, zertifizierten Verfahren und einem klaren Fokus auf Sicherheit und Umweltschutz macht ProCoReX Europe GmbH zur ersten Wahl für die Elektroschrott entsorgung in Dortmund.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-dortmund/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

