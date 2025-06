Corporate Design – für Marken, die hängen bleiben

Die Werbefabrik aus dem Südharz

DAS Kreativteam nicht nur bei Textilveredelung und Werbemitteln, sondern auch bei der Entwicklung ganzheitlicher Corporate Designs. Egal ob neue Firmen, Start-ups oder traditionsreiche Unternehmen mit neuem Namen – die Werbefabrik bringt Marken auf den Punkt. Visuell. Klar. Wiedererkennbar.

„Ein Logo ist kein Bildchen – es ist die erste Botschaft, die ein Unternehmen aussendet. Deshalb denken wir Gestaltung nicht als Dekoration, sondern als Fundament der Marke“, erklärt das Team der Werbefabrik.

Dazu gehören:

· Logoentwicklung mit Markenverständnis

· Erstellung individueller Corporate Designs

· Re-Designs bei Umfirmierung, Modernisierung oder strategischer Neuausrichtung

· Gestaltungsberatung für Geschäftsausstattung & Werbemittel

Der Bereich Corporate-Design passt perfekt ins Leistungsangebot: Logos, Farben und Formen lassen sich auf andere Medien wie Textilien, Banner, Flyer oder Merchandise übertragen – ohne Stilbruch, aber mit Wiedererkennungswert. Alles aus einer Hand, alles aufeinander abgestimmt.

Echte Qualität schon seit 2018

Seit ihrer Gründung 2018 steht die Werbefabrik für kreative Lösungen, zuverlässige Umsetzung und persönliche Beratung. Kunden erhalten hier nicht nur das passende Material, sondern eine starke visuelle Identität, die sich durch alle Kanäle zieht – von der Geschäftsausstattung bis hin zu Corporate Fashion.

Über die Werbefabrik

Gestartet als Stickerei, gewachsen zum starken Werbepartner: Die Werbefabrik aus Sangerhausen bietet heute auf über 400 m² alles, was Unternehmen sichtbarer macht – von der Textilveredelung über Grafikdesign bis zum Großformatdruck. Mit einem Team aus kreativen Allroundern, entspannten Bürohunden und dem klaren Ziel: Werbung machen, die bleibt. Das Besondere dabei: in einer Zeit, in der vieles online abläuft wissen immer mehr Kunden den persönlichen Kontakt zu schätzen. Die Kunden kennenlernen heißt, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen und natürlich ihre Probleme optimal zu lösen.

Kontakt:

Die Werbefabrik

Stiegweg 9

06526 Sangerhausen

Tel. 03464 – 9019530

Whatsapp: 01516 5965907

info@die-werbefabrik.de

www.die-werbefabrik.de

