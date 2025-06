Jürgen Hörig singt jetzt auf Deutsch

„Straßenbahn“ wird erste Single

Die meisten Menschen kennen ihn aus dem Fernsehen: Seit über 20 Jahren moderiert Jürgen Hörig die SWR-Landesschau. Doch der versierte TV-Moderator aus dem schwäbischen Berglen pflegt eine weitere Leidenschaft: Das Schreiben und Singen eigener Songs. Gerade ist er erfolgreich damit im Ländle unterwegs – und überall wo er auftaucht das gleiche Bild: Tolle Stimmung und viel Begeisterung.

Nach der Veröffentlichung seiner LP „What if“, deren Single-Auskopplungen „Close your Eyes“ und „Helpless“ sich beide in den Top 100 der Amazon-Bestseller platzierten, legt der multitalentierte Medien-schaffende jetzt seine erste selbstgetextete Single auf Deutsch vor: „Straßenbahn“, einen ultra-eingängigen Popsong, hat er sich zusammen seinem Produzenten Rodolfo Guzman Tenore (a.k.a. RGT) auf die samtenen Stimmbänder geschrieben. „Macht wirklich Spaß, in der Muttersprache zu singen“, sagt er, und kündigt an: „Es werden weitere Deutschpop-Songs kommen, versprochen!“

DAS IST JÜRGEN HÖRIG

Unter dem Namen „U.M.O.N.“ hatte er 2016 erstmals ein Album veröffentlicht – und für beachtliche Medien-Reaktionen gesorgt. 2020 meldete er sich nach einer längeren Pause wieder zurück – mit gleich drei Singles, seinem zweiten Album und einer Beteiligung am Benefiz-Sampler „LAUT STARK für Kultur“.

Nun legt der landesweit bekannte Moderator ein weiteres Mal nach, doch nicht mehr unter seinem Künstlernamen „U.M.O.N.“, sondern als Jürgen Hörig selbst: „Die Arbeit mit Rodolfo war von Anfang an geprägt durch das Gefühl musikalisch auf einer Wellenlänge zu sein. Seine wunderschönen Harmonien, die Art wie er an Songs herangeht, seine Geschichten, die er erzählt, haben mich sofort überzeugt.“, so Jürgen Hörig über die inspirierende Zusammenarbeit mit RGT, aus der auch die aktuelle Single „Straßenbahn“ entstand.

