Autoexport Roth – Autos mit Motorschaden & Getriebeschaden einfach verkaufen

Der Fahrzeugverkauf stellt viele Besitzer vor große Herausforderungen – insbesondere dann, wenn das Auto technische Mängel wie einen Motorschaden oder Getriebeschaden aufweist. In Deutschland ist die Reparatur solcher Schäden meist mit enormen Kosten verbunden, die den Restwert des Autos schnell übersteigen. Eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung bietet der Autoexport, insbesondere über erfahrene Händler wie Autoexport Roth.

Fahrzeuge mit Schäden – international noch immer gefragt

Fahrzeuge mit technischen Mängeln oder wirtschaftlichem Totalschaden gelten in Deutschland oft als nicht mehr verwertbar. Auf internationalen Märkten hingegen sind solche Fahrzeuge sehr gefragt – insbesondere in Regionen, in denen Werkstattkosten und Ersatzteile günstiger sind als hierzulande.

Autoexport Roth hat sich darauf spezialisiert, solche Fahrzeuge für den Export anzukaufen – schnell, transparent und zu fairen Konditionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Wagen noch fahrbereit ist oder bereits stillgelegt wurde. Ob Motorschaden, Getriebeschaden, hoher Kilometerstand oder fehlender TÜV – der Ankauf ist jederzeit möglich.

So funktioniert der Autoexport mit Autoexport Roth

Ein professioneller Autoexport beginnt bei uns mit einer kostenlosen Bewertung Ihres Fahrzeugs. Die wichtigsten Schritte:

Fahrzeugdaten übermitteln: Marke, Modell, Baujahr, Laufleistung und vorhandene Schäden

Schnelle Bewertung: Sie erhalten ein faires Angebot – unverbindlich und kostenlos

Terminvereinbarung & Abholung: Bundesweit, flexibel und auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten

Sofortzahlung: Bar oder per Überweisung bei Übergabe

Export & Abmeldung: Wir kümmern uns auf Wunsch um die gesamte Exportabwicklung inkl. Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Mit diesem unkomplizierten Prozess nehmen wir Autobesitzern alle Hürden ab und sorgen für einen stressfreien Fahrzeugverkauf, auch bei schwierigen Fahrzeugzuständen.

Welche Fahrzeuge werden angekauft?

Unsere Spezialisierung liegt im Ankauf und Export folgender Fahrzeuge:

Fahrzeuge mit Motorschaden

Autos mit Getriebeschaden

Unfallwagen oder wirtschaftliche Totalschäden

Pkw ohne TÜV oder mit vielen Kilometern

Gebrauchtwagen aller Marken und Klassen

Transporter, Geländewagen und Nutzfahrzeuge

Auch Fahrzeuge mit nicht funktionierender Elektronik, abgemeldete Fahrzeuge oder mit veralteter Abgasnorm können problemlos übernommen werden.

Ihre Vorteile beim Autoexport Roth

Durch jahrelange Erfahrung und ein großes Netzwerk internationaler Partner ist Autoexport Roth in der Lage, auch für defekte Fahrzeuge noch gute Preise zu erzielen. Unsere Kunden profitieren von:

✅ Kostenloser Fahrzeugbewertung

✅ Fairen & transparenten Preisen

✅ Zügiger Abwicklung & Sofortzahlung

✅ Exportservice aus einer Hand

✅ Abholung direkt bei Ihnen vor Ort

Darüber hinaus garantieren wir absolute Diskretion und Seriosität bei jedem Geschäft.

Fazit: Defekte Fahrzeuge einfach exportieren – mit Autoexport Roth

Statt hohe Reparaturkosten zu investieren oder aufwendig nach einem privaten Käufer zu suchen, lohnt sich der Weg über den Autoexport. Mit Autoexport Roth haben Fahrzeugbesitzer einen erfahrenen Partner an ihrer Seite, der auch bei schwerwiegenden Schäden wie Motor- oder Getriebeschaden eine lukrative Verkaufsoption bietet. Einfach, schnell und zuverlässig.

Pressekontakt:

E.El-Lahib

Hernerstraße 2

44787 Bochum

Vertreten durch:

E.El-Lahib

Kontakt:

Telefon: 01744728180

E-Mail: info@bayerns-autoexport.de

Web: https://bayerns-autoexport.de/

Kurzfassung

Autoexport Roth bietet eine unkomplizierte Lösung für den Verkauf von Autos mit Motorschaden, Getriebeschaden oder anderen Mängeln. Durch internationale Vermarktung erzielen auch defekte Fahrzeuge faire Preise. Sofortige Abholung, Barzahlung und vollständiger Exportservice inklusive.

