Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Greetjetod in Greetsiel“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Ein schwerverletzter Rentner vor der Krabben-Statue „Greetje“ in Greetsiel. Damit kommt eine Reihe an Geheimnissen hervor, durch die Kommissarin Femke Peters erst mal einen Überblick finden muss.

Ein beschaulicher Hafen, ein tödlicher Angriff vor einem bekannten Denkmal und ein Rentner, der viel zu verbergen hatte. Rolf Uliczka erzeugt Greetsieler Urlaubs-Feeling mit einem kniffligen Kriminalfall!

Klappentext:

»Unsere Geduld ist am Ende. Und wenn es nicht anders geht, dann wird es blutig!« Am Greetje-Denkmal im idyllischen Hafen von Greetsiel wird ein Mann schwer verletzt aufgefunden. Er stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Tatwaffe, die typischerweise zur Selbstverteidigung eingesetzt wird, wirft Fragen auf. War Günter Berger ursprünglich selbst der Angreifer? Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich stellen fest, dass das Opfer, das vor Kurzem erst in Rente ging, einiges zu verbergen hatte. Wofür brauchte Günter Berger regelmäßig so viel Geld, dass seine Frau sich zu radikalen Maßnahmen gezwungen sah? Welche Rolle spielt sein dubioses Nebeneinkommen aus der Zeit als Lkw-Fahrer? Und von wem stammen die anonymen Drohbriefe, die ihm tödliche Konsequenzen androhten? Nach und nach lichtet sich der Nebel über der Nordseeküste, und die ostfriesischen Ermittler bringen die perfide Wahrheit ans Licht …

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

Zur Reihe „Kommissarin Femke Peters ermittelt“:

Femke Peters liebt die unendliche Weite Ostfrieslands, und so zögert sie auch nicht lange, als sie von der freien Stelle bei der Kripo Aurich erfährt. Kurz entschlossen kehrt sie nach einigen Jahren in der Großstadt in ihre Heimat zurück.

Doch auch auf dem platten Land schläft das Verbrechen nicht. Knifflige Mordfälle führen Femke und ihr Team quer durch Ostfriesland. Von Greetsiel bis Spiekeroog – das Einsatzgebiet der Kripo Aurich ist weit. Dabei bleibt die Kommissarin stets ihrer Linie treu. Analytisch, mit einem wachen Verstand, aber im entscheidenden Moment auch intuitiv, geht die leidenschaftliche Fechterin den Kriminellen auf die Spur.

