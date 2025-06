Gold für die Zukunft: Deutschlands Talente siegen bei Future Champions

Die deutschen Teams überzeugen in beiden Altersklassen des Nationenpreises. Auf dem Weg zur EM 2025 ist der Grundstein mit zwei Siegen gelegt.

Deutsche Teams setzen ihre Siegesserie in den Altersklassen Junioren und Junge Reiter fort

(Hagen a.T.W.) Ein Auftakt nach Maß ist den deutschen Nachwuchsdressurreitern beim internationalen Jugendreiterfestival Future Champions auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. gelungen. Sowohl die Junioren als auch die Jungen Reiter sicherten sich den Sieg im Nationenpreis ihrer Altersklasse.

Den Auftakt machten die Dressur-Junioren (U18), die mit einer Gesamtpunktzahl von 144.343 Punkten die Mannschaften aus Belgien (135.808) und Frankreich (135.354) auf die weiteren Plätze verwiesen. Maria Teresa Pohl konnte mit Diaton FRH auch die Einzelwertung der Prüfung gewinnen und lieferte so mit 73.131 Prozent das Bestergebnis aus deutscher Sicht. Ihre Mitstreiterinnen Ava Osing mit Vitalos FRH und Julie Sofie Schmitz-Heinen mit Attractive kamen auf 71.212 (Platz zwei) und 69.242 (Platz drei) und machten damit den deutschen Medaillenregen perfekt. “Ich hatte am Anfang noch Bedenken, weil es so warm war,” verriet Maria Teresa Pohl, “aber Diaton hat es super gemacht und seine ganze Energie in die Prüfung gesteckt. Er hat mich richtig mitgenommen. Seit zwei Jahren sind die 18-jährige Juniorin aus Marburg und der Dimaggio-Sohn als Kombination erfolgreich, waren zuletzt siegreich im Preis der Besten 2025.

Gold auch für Junge Reiter

Bei den Jungen Reitern vertraten Rose Oatley mit Don Domingo (71.618, Platz vier) und die Geschwister Lucie-Anouk auf Zinq Hugo FH (72.010, Platz drei) und Lana-Pinou Baumgürtel auf Zinq Emma FH NRW (72.843, Platz eins) erfolgreich die deutschen Farben. Ein Gesamtergebnis von 144.853 Punkten bedeutete auch für sie Platz eins vor den Mannschaften aus Dänemark mit 142.255 Punkten und Frankreich mit 134.950 Punkten. Insgesamt starteten fünf Mannschaften im Nationenpreis der Jungen Reiter. Der deutsche Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen freute sich über den gelungenen Auftakt in Hagen a.T.W.: “Ich bin sehr glücklich, dass die Tendenz vom Preis der Besten in Warendorf sich so weiterentwickelt hat und dass die Reiter, die dort schon auf den richtigen Plätzen waren, ihre Leistungen hier in Hagen wiederholen konnten. Da blicke ich sehr positiv in die Zukunft!”

Das internationale Jugendreiterfestival Future Champions auf dem Hof Kasselmann ist zugleich auch EM-Sichtung für die deutschen Nachwuchs-Dressur- und -Springreiter. Insgesamt sind 308 Reiter aus 24 Nationen in dieser Woche auf dem Hagener Borgberg am Start. Besonders deutlich werden Teamgeist und Nationenvielfalt während der ‘Welcome Night’ am Donnerstagabend mit dem Einmarsch der Teams in das Springstadion. Das Turnier läuft noch bis Sonntag, den 15. Juni, der Eintritt für Zuschauer ist an allen Tagen frei.

Medienkontakt:

Ute Raabe

Mobil +49 (0) 151 706 28 353

Email: presse@psi-sporthorses.de

Web: https://future-champions.de

Kurzzusammenfassung:

Die deutschen Nachwuchsdressurreiter starten mit zwei Siegen im Nationenpreis der Junioren und Jungen Reiter erfolgreich in die Future Champions 2025 auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. Mit herausragenden Leistungen setzen sie ein klares Ausrufezeichen für die anstehende Europameisterschaft und bestätigen ihren starken Auftritt vom „Preis der Besten“.

Bildrechte: © Mirka Nilkens

Originalinhalt von Natascha van Dyk, veröffentlicht unter dem Titel „Hoffnung für große Ausnahmetalent im deutschen Spitzensport bei Future Champions in Hagen a.T.W.„, übermittelt durch Prnews24.com