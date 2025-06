Die GenoHotels Baunatal, Forsbach und Karlsruhe setzen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz frühzeitig um

Die drei GenoHotels haben einen wichtigen Meilenstein in Sachen digitale Inklusion erreicht:

Barrierefreie Webseiten bereits vor gesetzlicher Frist live

Bereits vor Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) zum 28. Juni 2025 sind die Webseiten der Häuser genohotel-forsbach.de, genohotel-baunatal.de, genohotel-karlsruhe.de und genohotels.com vollständig mit einem Accessibility Widget zur barrierefreien Nutzung ausgestattet worden. Damit gehen die GenoHotels freiwillig über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und setzen ein starkes Zeichen für Barrierefreiheit und Teilhabe im digitalen Raum.

Digitale Zugänglichkeit als Teil der gelebten Nachhaltigkeit

Die frühzeitige technische Umsetzung barrierefreier Webstandards ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie der GenoHotels, die auf ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung setzt. Digitale Barrierefreiheit bedeutet dabei nicht nur die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, sondern auch die aktive Förderung von digitaler Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, eingeschränkter Sehfähigkeit oder kognitiven Einschränkungen.

„Barrierefreiheit ist für uns kein Pflichtprogramm, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Gastfreundschaft – online wie offline. Die frühzeitige Umsetzung digitaler Zugänglichkeit ist ein weiterer Schritt hin zu einer inklusiven Hotellerie“, erklärt Corinna Rolle, Leitung Beratung und Verkauf GenoHotels.

Barrierefreiheit trifft Nachhaltigkeit in den GenoHotels

Die drei GenoHotels in Forsbach (bei Köln/Bonn), Baunatal (Nordhessen) und Karlsruhe (Mittlerer Oberrhein) gehören zu den führenden nachhaltigen Tagungshotels in Deutschland. Neben der digitalen Barrierefreiheit zeichnen sich die Häuser durch zahlreiche nachhaltige Maßnahmen aus:

? GreenSign-Zertifizierungen in Baunatal und Forsbach

? EMAS-geprüftes Umweltmanagement in Karlsruhe

? Ermittelte CO?-Fußabdrücke durch ClimatePartner

? Individuelle gastronomische Konzepte mit Fokus auf Regionalität, Saisonalität und pflanzenbasierte Ernährung

? E-Ladestationen und gute ÖPNV-Anbindung an allen Standorten

? Über 80 kreative Tagungsräume und insgesamt über 490 komfortable Zimmer

GenoHotels: Vorreiterrolle bei nachhaltiger, inklusiver Hotellerie

Mit der frühzeitigen Umsetzung des BFSG unterstreichen die GenoHotels einmal mehr ihre Rolle als Vorreiter im Bereich nachhaltiger und verantwortungsvoller Hotellerie. Die barrierefreien Webseiten ermöglichen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen einen barrierearmen Zugang zu allen relevanten Informationen – von der Zimmerbuchung bis zum Rahmenprogramm für Tagungen.

Kontakt:

GenoHotels – Beratung & Verkauf

Frau Corinna Rolle / Frau Constanze Seitel

E-Mail: verkauf@genohotels.com

Website: www.genohotels.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GenoHotel Betriebsgesellschaft mbH

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath

Deutschland

fon ..: +49 02205 8030

web ..: https://www.genohotels.com/

email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de

GenoHotel Forsbach – Vor den Toren Kölns, am Rande des Königsforstes

Einzigartiges Seminar- und Tagungshotel

29 kreative Tagungsräume

170 Komfortzimmer

Sauna, Fitnessraum und Schwimmbad

Restaurant und Bar

Raiffeisenstraße 10 – 16

51503 Rösrath-Forsbach

www.genohotel-forsbach.de

GenoHotel Baunatal – Im Herzen Deutschlands bei Kassel

Einzigartiger Hotel-Campus

24 kreative Tagungsräume

153 Komfortzimmer

Sauna und Fitnessraum

Restaurant und Bistro

Schulze-Delitzsch-Straße 2

34225 Baunatal

www.genohotel-baunatal.de

GenoHotel Karlsruhe – Im Grünen am Karlsruher Oberwald

Einzigartiges Seminar- und Tagungshotel

33 kreative Tagungsräume

153 Komfortzimmer

Sauna und Fitnessraum

Restaurant und Bistro

Am Rüppurrer Schloss 40

76199 Karlsruhe

www.genohotel-karlsruhe.de

Pressekontakt:

GenoHotel Betriebsgesellschaft mbH

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath

fon ..: +49 02205 8030

web ..: https://www.genohotel-forsbach.de

email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de