Sommerfest in Straßlach-Dingharting mit ungewöhnlicher Charity-Aktion

Am 29. Juni 2025, lädt das Restaurant Isarfein mit Gallos Kitchen zu einem Sommerfest im Gewerbegebiet Straßlach-Dingharting ein. Von 10:00 bis 20:00 Uhr erwarten die Besucher zahlreiche Aktivitäten.

Das Fest beginnt mit einem geselligen Frühschoppen, bei dem die örtliche Blaskapelle für musikalische Unterhaltung sorgt und Bier aus dem Holzfass serviert wird. Diese Eröffnungssrunde bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Gemeindebewohner, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und die Gemeinschaft zu feiern.

Für die jungen Besucher hält das Veranstaltungsteam ein buntes Programm bereit, das Spiel und Spaß verspricht. Neben den Aktivitäten für die Kinder werden auch zahlreiche lokale Gruppen und Vereine, darunter die Tanzschule Grünwald, der TSV Straßlach und eine Salsa Tanzgruppe mit eindrucksvollen Darbietungen das Fest bereichern. Die kulinarische Versorgung wird durch die Organisatoren: das Restaurant Isarfein und die Trattoria Gallos Kitchen sichergestellt.

Unterstützung gibt es auch vom Burschenverein Straßlach, der Straßlacher Feuerwehr und der Nachbarschaftshilfe sowie der Grundschule Straßlach.

Ein herausragendes Element des Sommerfestes ist die Charity Versteigerung mit einem der wohl ungewöhnlichsten Hauptpreise: den Restaurantchef persönlich! Die Erlöse dieser Versteigerung werden zweckgebunden an die Grundschule Straßlach sowie für ein geplantes Gemeinde-Projekt zur Errichtung eines Skaterparks gespendet. Restaurantinhaber und Chefkoch Eik Landfermann: „Wir möchten mit diesem Sommerfest nicht nur den Startschuss für eine neue Veranstaltungsreihe für die Gemeinde Straßlach geben, sondern auch ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung und Gemeinschaftssinn. Wir wollten keine anonymen Spenden an große Organisationen, sondern lokale Interesse stärken und unterstützen und ein Miteinander fördern.“

Abgerundet wird der Festtag gegen Abend durch die musikalische Unterhaltung von DeeJGallo, der für gute Stimmung sorgen wird. Für Besucher, die an diesem Tag das eigene Auto nicht mehr nutzen möchten, steht ein kostenloser Shuttle-Service bereit.

Die Organisation des Sommerfestes bedankt sich bereits jetzt bei den zahlreichen Sponsoren, die dieses Event unterstützen: AWAQE, ESTERHOLZ LIVING, BEST OF HOMES, PAULANER, Therapy, BMW Solln, Eric Standop sowie der Firma Reichart und Hawlik, die Parkmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

Alle Bürger sind herzlich eingeladen, diesen Tag miteinander zu verbringen, interessante Gespräche zu führen und gemeinsam zu feiern. Das Motto lautet: Je mehr, desto besser!

