RENNET Technologie- und Innvationsberatung startet Schulungs-Akademie

PRESSEMITTEILUNG

RENNET GmbH startet Schulungsakademie für die produzierende Industrie: Wissenstransfer für Innovation, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz

_Steinheim , Juni 2025_ – Die Rennet Technologie- und Innovationsberatung GmbH hat mit der RENNET.ACADEMY eine neue Schulungsplattform ins Leben gerufen, die gezielt auf die Bedürfnisse der produzierenden Industrie zugeschnitten ist. Die Academy vereint langjährige Industrieerfahrung mit modernem Methodenwissen und adressiert zentrale Herausforderungen in den Bereichen Produktentwicklung, Einkauf, Kostenoptimierung und Nachhaltigkeit.

„Unsere Kunden stehen unter hohem Innovations- und Kostendruck – gleichzeitig sind sie gefordert, nachhaltiger zu wirtschaften. Mit der Rennet.Academy geben wir ihnen das nötige Rüstzeug, um diesen Spagat erfolgreich zu meistern“, erklärt Dr.-Ing. Markus Renner, Geschäftsführer der Rennet GmbH.

Praxisnahe Inhalte für Techniker, Einkäufer und Entscheider

Das Schulungsangebot umfasst derzeit unter anderem:

Value Engineering & Cost Engineering – moderne Methoden zur Kostenoptimierung nach DIN EN 12973 und VDI 2806 inklusive KI-gestützter Ansätze

Crash-Kurs: Kostenreduktion in Klein- und Mittelserien – ein intensives Training mit sofort anwendbaren Tools und Checklisten

Werkstoffauswahl & Fertigungstechnik für Einkäufer – Entscheidungsgrundlagen zur Auswahl von Materialien und Fertigungsverfahren

Nachhaltige Produktentwicklung – von CO?-Reduktion über Recyclingfähigkeit bis zur Regionalisierung

Künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung – konkrete Anwendungsfälle zur Nutzung von KI in Innovationsprozessen

Die Schulungen finden in modularen Formaten statt – von Kompaktkursen bis zu mehrtägigen Intensivtrainings – und können sowohl in Präsenz als auch online durchgeführt werden. Ein besonderes Highlight sind die direkt einsetzbaren digitalen Tools, die die Teilnehmer im Anschluss an viele Kurse erhalten.

Brücke zwischen Theorie und Umsetzung

„Unsere Academy steht für Hands-on-Weiterbildung, bei der das Erlernte unmittelbar in die Praxis übertragen werden kann – sei es in der Entwicklung, im Einkauf oder im Projektmanagement“, so Renner. Alle Inhalte sind darauf ausgerichtet, direkt im Unternehmen Wirkung zu entfalten, sei es durch Kostensenkung, Effizienzsteigerung oder nachhaltigere Produktkonzepte.

Weitere Informationen zum Schulungsangebot finden Interessierte auf der neuen Plattform:

www.rennet.academy

Über die Rennet GmbH

Die Rennet Technologie- und Innovationsberatung GmbH mit Sitz in Steinheim an der Murr ist spezialisiert auf die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Produktkostenoptimierung, technischen Innovation und nachhaltigen Produktgestaltung. Das Unternehmen unterstützt nationale wie internationale Industrieunternehmen bei der Umsetzung effektiver Methoden wie Value Engineering, Cost Engineering und Life Cycle Innovation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RENNET Technologie- und Innovationsberatung GmbH

Herr Andreas Rennet

Murrer Strasse 16

71711 Steinheim an der Murr

Deutschland

fon ..: 071448879837

web ..: https://www.rtic.de

email : contact@rtic.de

