BLR Akademie – Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München mit direkter BG-Abrechnung

Der Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München bei der BLR Akademie – inklusive direkter BG-Abrechnung und zertifizierter Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer in München.

München, Juni 2025 – Die BLR Akademie zählt seit dem Jahr 2017 zu den etablierten Anbietern für den Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München. Zahlreiche Unternehmen – vom Kleinbetrieb bis zum Konzern – vertrauen regelmäßig auf die Expertise der Akademie, wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum betrieblichen Ersthelfer in München auszubilden. Die praxisorientierten Kurse erfüllen sämtliche Anforderungen der Berufsgenossenschaften und tragen dazu bei, innerbetriebliche Notfallkonzepte sicher und rechtlich konform umzusetzen.

Der Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München basiert auf den Vorgaben der DGUV Vorschrift 1 und umfasst insgesamt 9 Unterrichtseinheiten (UE). Teilnehmende lernen dabei nicht nur die wichtigsten Maßnahmen bei Notfällen, sondern auch den sicheren Umgang mit kritischen Situationen am Arbeitsplatz – von der Bewusstlosigkeit bis hin zur Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nach erfolgreicher Teilnahme erhält jeder betriebliche Ersthelfer in München eine offiziell anerkannte Bescheinigung, die deutschlandweit gültig ist.

Ein besonderer Vorteil für Arbeitgeber: Die Teilnahmegebühren für den Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München werden in der Regel vollständig von der jeweiligen Berufsgenossenschaft übernommen. Die BLR Akademie übernimmt die komplette Abwicklung der Abrechnung direkt mit der BG, sodass Unternehmen keinen zusätzlichen Aufwand oder Papierkram haben. Das bedeutet: Für den betrieblichen Ersthelfer in München ist der Kurs meist kostenfrei.

Die BLR Akademie bietet Schulungen sowohl als offene Kurse an zwei zentral gelegenen Standorten – Rosenheimer Str. 133 (Ostbahnhof) und Dachauer Str. 11 (Nähe Hauptbahnhof) – als auch als Inhouse-Veranstaltungen direkt im Betrieb an. Diese flexible Struktur erlaubt es, den Kurs individuell auf die betrieblichen Gegebenheiten und Zeitpläne abzustimmen.

Alle Schulungen werden von erfahrenen Fachdozentinnen und -dozenten geleitet, die über fundierte Kenntnisse aus dem Rettungsdienst, dem Gesundheitswesen oder der Notfallpädagogik verfügen. Die Atmosphäre in den Kursen ist praxisnah, interaktiv und motivierend – ideal, um auch Mitarbeitende ohne medizinischen Hintergrund zu erreichen.

„Ein funktionierendes Notfallmanagement beginnt nicht bei der Ausstattung, sondern bei den Menschen. Ein gut ausgebildeter betrieblicher Ersthelfer in München kann im Ernstfall Leben retten. Unser Ziel ist es, diese Verantwortung verständlich, praxisorientiert und für Unternehmen einfach umsetzbar zu machen“, erklärt Marta Schönberger, Leiterin der BLR Akademie.

Mit ihrer klaren Ausrichtung auf Qualität, Praxisnähe und unbürokratische Prozesse hat sich die BLR Akademie in den vergangenen acht Jahren als zuverlässiger Partner für den Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München etabliert – und wird diesen Weg mit Engagement weitergehen.

BLR Akademie

Pavel Kutzmann

Rosenheimer Str. 133

81667 München

Deutschland

fon ..: 08995493246

web ..: https://blr-akademie.de/

email : info@blr-akademie.de

Firmenprofil – BLR Akademie

Spezialisiert auf betriebliche Erste-Hilfe in München

Die BLR Akademie ist ein anerkannter und erfahrener Anbieter für den Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München. Seit 2017 schult das Team Unternehmen verschiedenster Branchen – vom Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern – in der Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer in München.

Zwei zentral gelegene Standorte (Hauptbahnhof & Ostbahnhof) sowie ein umfangreicher mobiler Service ermöglichen Schulungen vor Ort im Betrieb oder in modernen Kursräumen. Die Kurse entsprechen den Richtlinien der DGUV und werden bundesweit von Berufsgenossenschaften anerkannt. Die Kosten für den Erste-Hilfe Kurs für Betriebe in München übernimmt in der Regel die zuständige BG – die BLR Akademie rechnet direkt ab, schnell und unkompliziert.

Die Schulungen zeichnen sich durch hohe Praxisnähe, qualifiziertes Fachpersonal und effiziente Durchführung aus – damit jeder betriebliche Ersthelfer in München optimal auf den Ernstfall vorbereitet ist.

