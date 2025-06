Neuerscheinung: Roman „Die Menschenfängerin“ – Sommerlektüre mit Tiefgang

Debütautorin Nina Pilckmann entführt ins malerische Norditalien – reich an Familiengeheimnissen, Charisma und weiblicher Intuition

Als E-Book ab 16. Juni zum Einführungspreis von 2,99 EUR erhältlich

Wer sich nach einer atmosphärischen Sommerlektüre sehnt, die nicht nur unterhält, sondern berührt, sollte zu „Die Menschenfängerin“ greifen. Der neue Roman der Debütautorin Nina Pilckmann erscheint rechtzeitig zur Ferienzeit und nimmt Leser*innen mit auf eine Reise in die sonnendurchfluteten Landschaften Norditaliens – und tief hinein in eine Geschichte über eine besondere Gabe, familiäre Prägung und die verborgenen Fäden des Schicksals.

Im Zentrum steht die 28-jährige Ilaria, die nach dem Tod ihrer Nonna in deren Tagebüchern ein jahrzehntealtes Geheimnis entdeckt – und zugleich eine besondere Gabe in sich selbst, die ebenso faszinierend wie gefährlich ist. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen der Hitze Italiens und der Kühle verdrängter Erinnerungen entwickelt sich eine Geschichte von großer emotionaler Tiefe und erzählerischer Kraft.

„Die Menschenfängerin“ ist ein Roman über Herkunft, weibliche Intuition und über die Frage, ob wir unserem inneren Kompass trauen dürfen.

Wer in der Sommerzeit auf der Suche nach einer Geschichte ist, die mit poetischem Erzählstil an mediterrane Orte entführt und gleichzeitig emotional ansprechend ist, für den bietet dieser Roman eine ausgewogene Kombination aus Spannung, Sinnlichkeit und psychologischer Tiefe – und erinnert an die erzählerische Kraft von Autorinnen wie Isabel Allende oder Elena Ferrante.

Buchinformationen:

Titel: Die Menschenfängerin

Autorin: Nina Pilckmann

Genre: Entwicklungsromane, Historische Romane, Literatur

ISBN E-Book: 978-3819407222

ASIN Kindle E-Book: B0F91MDB25

ISBN Print: 978-3769367393

