Robotik-Schulungskonzept hat weltweit über 200.000 Nutzer

München, 14. September 2023: Die Universal Robots Academy von Universal Robots (UR) verzeichnet eine unglaubliche Erfolgsgeschichte: Mittlerweile haben sich weltweit mehr als 200.000 Robotikbegeisterte angeschlossen. Allein in Deutschland liegen die Zahlen bei über 20.000 Nutzern. Die Kunden von Universal Robots reichen dabei von globalen Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben.

Seit 2016 bietet Universal Robots, der weltweit führende Hersteller kollaborierender Roboter (Cobots), im Rahmen der UR Academy Robotik-Schulungen für Kunden und andere Interessenten an. In Deutschland startete UR im Jahr 2019 mit dem Ausbildungsprojekt und betreibt aktuell 13 Trainingscenter.

„Ein wichtiger Teil unserer Mission ist es, unseren Kunden und Robotik-Enthusiasten hochwertige Schulungen anzubieten, durch die sie das volle Potenzial ihrer Cobots ausschöpfen können“, sagt Mikkel Vahl, Global Head of Academy and Education bei UR.

Erfolgreiche Teamarbeit mit Partnern

Einen wichtigen Anteil am Erfolg haben die UR-Trainingspartner: Das Familienunternehmen Jugard + Künstner war das erste Unternehmen, das von Universal Robots an Bord genommen wurde und mittlerweile an drei Standorten (Unterföhring, Altdorf und Gera) Trainingscenter aufgebaut hat. Kurz danach folgte Willich Elektrotechnik aus Bebra. Zu den insgesamt zehn Partnern zählt auch das Berliner Unternehmen Adolf Neuendorf.

Karsten Kaminski, Geschäftsführer von Adolf Neuendorf, sagt: „Von den Schulungen profitieren sowohl wir als auch unsere Kunden: Wir selbst positionieren uns durch den Service als Partner, der den Kunden bestmöglich unterstützt, seine Herausforderungen zu meistern. Je besser Anwender mit ihren Cobots umgehen können, desto schneller können sie das volle Potential ihrer Automatisierung ausschöpfen.“

Neue Schulungsangebote in Vorbereitung

Die Nutzer der UR Academy kommen aus mehr als 130 verschiedenen Ländern und haben alle einen der Online-Kurse besucht oder an einer Präsenzschulung teilgenommen.

Auch für den UR20 soll es in naher Zukunft E-Learning-Angebote geben, damit Kunden lernen können, den neuesten UR-Roboter einzurichten und zu programmieren.

