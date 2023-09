AGT Smarter Paketbriefkasten XL aus Stahl, PIN, App, IP55

Pakete empfangen und sicher verwahren, auch wenn niemand zu Hause ist

– Sicheres Ablagesystem aus robustem Stahl für Pakete bis ca. 45 x 45 x 42 cm

– Bis zu 1 Jahr Akku-Laufzeit zum Öffnen per PIN, App oder Not-Schlüssel

– Einmaliges erneutes Öffnen ohne PIN nach dem Öffnen per Master-PIN

– Kostenlose App ELESION für Einrichtung, Verwaltung und Zugriff

– Per optionalem WLAN-Gateway weltweit steuerbar

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mehr Zeit für andere Dinge: Jetzt kann man Paketsendungen empfangen, ohne persönlich anwesend sein zu

müssen! Denn die Sendung landet einfach im großen smarten Paketbriefkasten mit App-Steuerung von AGT

und man erspart sich den Weg zum Nachbarn oder gar zur nächsten Paketstation.

Sichere Aufbewahrung: Zugriff auf die Pakete erhält nur, wer die PIN kennt. Diese verwaltet man bequem

auf dem Smartphone. Verreist man für längere Zeit und erwartet während der Abwesenheit mehrere

Pakete, hinterlegt man einfach eine Zusteller-PIN beim Paketversender, um Paketdiensten jederzeit Zugang

zu gewähren!

Schlüssel für den Notfall: Wenn man die PIN vergessen hat oder der Akku unerwartet leer ist, lässt sich der

Paketbriefkasten einfach per Schlüssel öffnen.

Einfacher Zusammenbau: Der Paketbriefkasten ist nach der Montage im Handumdrehen einsatzbereit. Den

Korpus fixiert man zusätzlich mit Bodenankerschrauben oder an einer stabilen Wand. Dadurch ist er optimal

vor Diebstahl geschützt.

Per App „ELESION“ behält man die volle Kontrolle und kann jederzeit bestimmen, wer wann Zugriff auf den

Paketbriefkasten erhält. Per optionalem WLAN-Gateway lassen sich die PINs sogar von überall in der Welt

erstellen und verwalten!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Lifeund

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Smarter Paketbriefkasten: für Pakete bis ca. 45 x 45 x 42,8 cm

– Zum Öffnen per PIN-Code, App und Schlüssel: geeignet für gewerblichen und privaten Gebrauch

– Bluetooth für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Einrichten und Verwalten von PINs und

Anwendern sowie zum Öffnen, mit Protokoll-Funktion

– Einmaliges erneutes Öffnen nach dem Öffnen und Entleeren per Master-PIN: für Paketzustellung ohne PIN-Eingabe

– Per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen) auch weltweit steuerbar

– Automatische Funktionen programmieren, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Zum Fixieren mit Bodenankerschrauben oder an einer stabilen Wand

– Wetterfestes Stahlgehäuse: IP55

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: 2 Akkus Typ 18650 (bitte dazu bestellen) für bis zu 12 Monaten Laufzeit

– Maße: 46 x 50 x 50 mm (außen), 45 x 42,8 x 45 mm (innen), Gewicht: 23 kg

– Paketbriefkasten inklusive 4 Standfüße, Schloss, 2 Schlüsseln, Montageschrauben und deutsche Anleitung

Mit WLAN-Gateway:

AGT Paketbriefkasten XL mit WLAN-Gateway, Stahl, 46 x 50 x 50 cm, PIN, App

Größere Variante:

AGT Smarter Paketbriefkasten XXL aus Stahl, 46 x 72 x 50 cm, PIN, App, IP55

– Smarter Paketbriefkasten: für Pakete bis ca. 63 x 48 x 45 cm

– Maße: 46 x 72 x 50 cm (außen), 45 x 63 x 48 cm (innen), Gewicht: 28 kg

Mit WLAN-Gateway:

Paketbriefkasten XXL mit WLAN-Gateway, Stahl, 46 x 72 x 50 cm, PIN, App

