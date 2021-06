312 Menschen zittern und teilen Ihre besten Life Hacks

Weltrekord beim 1. Internationalen Zoom-Hack-Slam von Herman Scherer

Bei 312 Seminarteilnehmern kam es am Sonntag beim ersten internationalen Online-Zoom-Hack zu „Schweißausbrüchen“. Alle haben überraschend an einem Weltrekordversuch teilgenommen.

Bei diesem vom international bekannten Hermann Scherer initiiertem und organisiertem Event teilten die Teilnehmer in einem 60 Sekunden Vortrag ihre besten Tipps und Erfahrungen.

Auf Deutsch, Kroatisch, Französisch und Englisch gaben die Teilnehmer aus 17 Ländern – incl. Europa Kolumbien und Marokko – Ihre persönlichen Life Hacks zum Besten. Ergebnis: Eine hochkarätige Mischung von hilfreichen Tipps und Tricks aus dem Leben als Angestellter oder Unternehmer in den Bereichen E-Commerce, Marketing, Medizin, Wellnes, Ernährung, Wissenschaft und vielen anderen. Eine großartige Vorstellung von direkt umsetzbaren Tipps.

Nach 2 Minuten Vorbereitungszeit berichtet der Executive Coach Markus Porcher – und jetzt Weltrekord-Inhaber – in seinem Hack über die Idee des „Better Done Than Perfect. „Bei 4 Kindern zu Hause in Corona Zeiten werde ich abgelenkt,“ sagt der Familienvater. „Mit dem Fokus auf die wichtigste Aufgabe am frühen Morgen kommt der Erfolg. Zusätzlich werden in 20% der Zeit oftmals 80% der Ergebnisse erreicht. Trauen Sie sich, ihren Perfektionismus abzulegen.“

Viele Menschen, Angestellte und Unternehmer nutzen diese Konzepte bei der eigenen Arbeit.

„Allerdings fällt es vielen schwer, diese Konzepte konsequent in Alltag und Beruf umzusetzen“, sagt der Coaching Experte.

Mit seiner einzigartigen Daoflect Methode verknüpft er im Coaching westliche Persönlichkeitsdiagnostik mit dem ganzheitlichen Menschenbild aus der traditionellen chinesischen Lebenswissenschaft. So profitieren seine Klienten im Coaching wirkungsvoll mit einer ganzheitlichen Entwicklung im Privat- und Berufsleben zu mehr Erfolg in Balance.

Der gelernte Wirtschaftsinformatiker hat seinen MBA in England abgeschlossen. Er gibt seine Erfahrung von über 30 Jahren aus Personal- und Organisationsentwicklungsprojekten, u.a. als Personaldirektor für die weltweite Einkaufs Funktion der IBM weiter. Als Coach, Berater, Autor und Speaker begleitet er Menschen beim über sich hinaus Wachsen. Er steht für ein professionelles Coaching ein und engagiert sich seit 2020 als Vorstandsmitglied in der International Coaching Federation e.V. (ICF) in Deutschland.

Executive Coaching, Beratung und HR Interim Management für Technologieprojekte

Kontakt

Markus Porcher

Markus Porcher

Karlsruher Str. 7a/8

14129 Berlin

015253637352

mp@markus-porcher.com

http://www.markus-porcher.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.