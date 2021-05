312 Hacks in einer Minute – Weltrekord

Hermann Scherer produziert Weltrekordler

Der 1. Internationale Zoom-Hack-Weltrekord wurde von Hermann Scherer initiiert. 312 Teilnehmer aus 17 Nationen, wie Marokko, Kuba, Kroatien und Bulgarien haben den Sprung ins kalte Wasser gewagt und nach nur drei Minuten Vorbereitung ihre Botschaften, in vier verschiedenen Sprachen, in die Welt getragen. Dabei blieb nur eine Minute um alles auf den Punkt zu bringen, ein Nervenkitzel für alle Beteiligten. Es war eine Aufregung und ein Spaß für all diese erfolgreichen Menschen, die es gewagt haben. Probieren Sie es einmal aus, ihre Lebensbotschaft in einer Minute zu formulieren!

Praxis für helfende Hypnose

Kontakt

Für Dich da

Simone Jaschke

Auf dem Kampe 2

49152 Bad Essen

01757409970

info@fuerdichda.net

http://www.fuerdichda.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.