30 Millionen Euro für MAYD in Series-A Finanzierung

Führender Online-Lieferdienst für Apothekenprodukte treibt Expansion voran

– MAYD erhält 30 Millionen Euro in Series-A-Finanzierungsrunde, angeführt von US-Investor Lightspeed Venture Partners.

– Damit sammelte der führende Online-Lieferdienst für Apothekenprodukte insgesamt 43 Millionen Euro seit Oktober 2021 ein.

– Investiert haben auch die Bestandsinvestoren Target Global, 468 Capital und Earlybird Venture Capital.

– MAYD treibt mit der Finanzierung die Expansion in Deutschland voran und ist ab sofort auch in Düsseldorf und Köln verfügbar.

Der führende Online-Lieferdienst für Apothekenprodukte MAYD sammelt 30 Millionen Euro in einer Series-A-Finanzierungsrunde ein. Mit Neuinvestor Lightspeed Venture Partners führt ein namhafter US-Fonds die Runde an. Auch die Bestandsinvestoren Target Global, 468 Capital und Earlybird Venture Capital haben investiert.

Mitgründer und Managing Director Hanno Heintzenberg: „Wir freuen uns, mit Lightspeed Venture Partners einen so renommierten Investor bei MAYD zu begrüßen. Der Einstieg im Rahmen der Series-A zeigt noch einmal deutlich das Potential des europäischen Marktes, in dem wir noch in diesem Jahr – neben der voranschreitenden Expansion in Deutschland – weitere Märkte erschließen möchten.“

Paul Murphy, Partner bei Lightspeed Venture Partners schätzt Europa als Schlüsselmarkt ein: „Das Team von MAYD hat uns mit seinem Konzept bereits früh überzeugt und in Deutschland unter Beweis gestellt, dass die Nachfrage nach einer digitalen Lieferplattform rund um Apothekenprodukte immens ist. Der US-Markt hat uns an diversen Beispielen gezeigt, dass das Potential weit über den reinen Verkauf von Apothekenprodukten hinausgeht – und wir sind davon überzeugt, dass dieses in Deutschland und Europa sogar noch größer ist. Nicht zuletzt hat uns aber das Team rund um die beiden Gründer Lukas und Hanno begeistert. Wir freuen uns nun, gemeinsam mit MAYD die nächste Wachstumsphase zu starten.“

MAYD bietet ein breites Sortiment an verschreibungsfreien Medikamenten und Apothekenprodukten und liefert diese zwischen 8 und 24 Uhr innerhalb von 30 Minuten kostenfrei aus der lokalen Apotheke bis nach Hause. Mit Hilfe des neuen Kapitals will MAYD seine Wachstumspläne weiter beschleunigen:

„Mit MAYD haben wir die erste Plattform in Europa entwickelt, die Instant Delivery für Medikamente möglich macht. Bis zur Einführung des E-Rezeptes werden wir das Produkt für unsere Kund*innen stetig weiterentwickeln und möchten unsere führende Position am Markt weiter ausbauen. Die Finanzierungsrunde bietet uns die große Möglichkeit mit dem Service von MAYD noch mehr Nutzer*innen zu überzeugen“, so Mitgründer und Managing Director Lukas Pieczonka.

Mit MAYD können Kund*innen ihren medizinischen Bedarf ruhigen Gewissens und mit kompetenter Beratung schnell und einfach online decken – an 365 Tagen im Jahr, fast rund um die Uhr.

In Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln und Düsseldorf haben Nutzer*innen über die Plattform von MAYD Zugang zu mehr als 2,000 rezeptfreien Medikamenten sowie weiteren Apothekenprodukten, ohne das Haus verlassen zu müssen. Bei Bedarf können sich Kund*innen von Apotheken telefonisch beraten lassen. Bei MAYD gibt es keinen Mindestbestellwert und keine Liefergebühr.

Das Berliner Jungunternehmen ist seit der Gründung im April 2021 auf über 100 Mitarbeiter*innen und über 350 festangestellte Fahrer*innen gewachsen. Zeitnah ist die Expansion in weitere deutsche Städte sowie zwei europäische Länder geplant.

Mehr Informationen unter: https://www.getmayd.com

Über MAYD – Meds At Your Doorstep: MAYD ist der führende Online-Lieferdienst für Apothekenprodukte und bietet eine App, die das Bestellen und Liefern von Apothekenprodukten vereinfacht. Dafür verbindet MAYD lokale Apotheken digital mit Kund*innen und ermöglicht so eine einfache Art des Einkaufens. Kund*innen müssen nicht mehr das Haus verlassen, wenn sie sich krank oder unwohl fühlen und beispielsweise Erkältungsmedizin oder rezeptfreie Medikamente benötigen. An 365 Tagen im Jahr, auch an Sonn- und Feiertagen, können KundInnen zwischen 8 und 24 Uhr Medikamente und Apothekenprodukte bestellen. Diese werden innerhalb von 30 Minuten nach Hause geliefert. Die Öffnungszeiten können je nach Standort variieren. Bezahlt wird in der App mit Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. MAYD arbeitet eng mit lokalen Apotheken zusammen, eine telefonische Beratung mit Apotheker*innen ist außerdem möglich. Die Gründer Lukas Pieczonka und Hanno Heintzenberg haben mit der Immobilienvermarktungsplattform McMakler bereits unter Beweis gestellt, wie man ein Startup groß macht. Auch MAYD setzt auf die Verknüpfung einer starken digitalen Plattform mit Expert*innen vor Ort. Im Team von MAYD arbeiten mehr als 100 Mitarbeiter*innen aus über 20 Nationen, die ein breites Spektrum an Expertise vereinen. Gemeinsam haben sie die Vision, die Gesundheitslandschaft zu verbessern. MAYD ist seit Oktober 2021 verfügbar und liefert in den Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln und Düsseldorf. Die kontinuierliche, deutschlandweite Ausweitung des Liefergebiets ist in Planung. Mit der geplanten Einführung des E-Rezeptes in 2022 können sich Kund*innen in Zukunft auch verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) dank ihres digitalen Rezeptes ganz bequem von MAYD nach Hause liefern lassen.

Über Lightspeed Venture Partners: Lightspeed Venture Partners ist ein Multi-Stage-Venture-Capital-Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung von disruptiven Innovationen und Trends in den Bereichen Unternehmen, Verbraucher und Gesundheit konzentriert. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat das Lightspeed-Team Hunderte von Unternehmern finanziert und den Aufbau von mehr als 400 Unternehmen weltweit unterstützt, darunter Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, Affirm und GrubHub. Lightspeed und seine Tochtergesellschaften verwalten derzeit 10,5 Milliarden US-Dollar über die globale Lightspeed-Plattform, mit Investmentexperten und Beratern im Silicon Valley, in Israel, Indien, China, Südostasien und Europa.

