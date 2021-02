3 Managed Service Lösungen im Vergleich

IT Dienstleister aus Neuss setzt auf Kooperation

Managed Services sind in einer sich stetig wandelnden Welt, eine ansprechende Alternative zur herkömmlichen Anschaffung von Rechenleistung und Lizenzen. Zu schnell entwickeln sich IT-Anforderungen in modernen Unternehmen. Keiner möchte sich mehr langfristig an Hardware binden, wenn er die Möglichkeit hat per “Leasing” sich die aktuellste Hard- und Software bereitzustellen bzw. zu nutzen.

Dieses konnte auch der IT Dienstleister aus Neuss XPRON feststellen. Seit mehreren Jahren bietet dieser seine IT Dienste als Managed Service Provider an. Aus der ursprünglichen Bereitstellung von User Help Desk Support (UHD) im First Level Support und Second Level Support mit OTRS und diversen kaufmännischer Hotlines, ist ein 24/7 IT Dienstleister geworden mit eigenem IT Team, Third Level Support und festangestellten Systemadministratoren*innen und Fachinformatikern*innen.

Die Etablierung von Managed Services und Microsoft365 Services im Jahr 2017 war ein entscheidender Schritt in Richtung Cloud-Lösungen im EDV-Systemhaus von XPRON. Managed Services sind vor Allem die klassischen Dienstleistungen zum Aufbau, zur Erweiterung und Optimierung der eigenen IT-Infrastruktur gemeint. Diese zu erbringenden Dienstleistungen können u.a. Anwendungen, Netzwerkdienstleistungen, Speicherplatz, Sicherheit oder das Monitoring von IT-Infrastrukturen umfassen.

Dabei unterscheidet man bei XPRON Systems zwischen drei Ansätzen:

1.Hosted Managed Services

2.On Premise Managed Services

3.Hybrid Managed Services

Beim Hosted Managed Services werden die erbrachten Dienstleistungen in den Rechenzentren vom XPRON selbst verwaltet und durchgeführt. Der IT Dienstleister aus Neuss bietet dafür eigene georedundante Rechenzentren mit starken Firewalls und tiefenanalytischen 24/7 IT-Monitoring Pakete an. Kunden können z.B. Speicherkapazitäten erweitern oder Performance ausbauen.

Beim On Premise Managed Service werden die erbrachten Dienstleistungen vor Ort mit der vorhandenen IT Infrastruktur des Kunden verwaltet und durchgeführt. Kunden können z.B. vom IT Dienstleister Netzwerke und Datenbanken einrichten, administrieren oder optimieren lassen.

Das Hybrid Managed Service ist ein Zusammenspiel zwischen bestehender IT Infrastruktur von Kunden und den Erweiterungen des IT Dienstleisters. Hierbei werden vorhandene Ressourcen verwendet sowie durch zusätzliche Leistungen ausgebaut. Das kann z.B. die Übernahme der eigenen Server mit der Erweiterung von zusätzlicher Rechenleistung durch den IT Dienstleister sein. Dieses bietet dem Kunden ein höchstes Maß an Flexibilität, egal ob die Infrastruktur erweitert oder verkleinert werden muss.

Egal wie man sich im Endeffekt entscheidet, wichtig dabei ist die eigene IT Infrastruktur an die Ziele und Bedürfnisse des eigenen Unternehmens anzupassen und den passenden IT Dienstleister zu finden. In der Regel sind IT Dienstleister meist mit einem breiten Knowhow sowie mit einer leistungsstarken Hardware und flexiblen Softwarelizenzen zum effektiven Preisen ausgestattet. Zuletzt sind es meist die monatlich, flexiblen Verträge, die eine gute Alternative zu langwierigen Abzahlungen von Krediten darstellen.

Die XPRON SYSTEMS GMBH ist seit dem Jahr 2005 ein erfolgreicher 24/7 IT-Dienstleistungsunternehmen, welches mit mehr als 15 Jahren Praxiserfahrung und 170 Mitarbeitern in den Bereichen Service Desk mit 24/7 Notfall Hotline, 24/7 Bestell Hotline und der 24/7 Infoline und im Bereich User Help Desk (UHD) im First Level Support, Second Level Support und Third Level Support – Unternehmen, Dienstleister, Schulen und Agenturen aller Größen und Branchen unterstützt.

Im Jahr 2013 wurde der 3rd Level Support aufgeteilt und das EDV-Systemhaus etablierte sich als eigenes Standbein. Das EDV-Systemhaus ist seither mit der Beschaffung von Hard- und Software, der Verwaltung und Implementierung von Servern und Systemen sowie der ganzheitlichen Einrichtung und Behebung von Netzwerken und dessen Störungen beauftragt. Seit 2019 hat XPRON sein bisheriges Produktportfolio – um 24/7 Managed Services und Microsoft365 Services erweitert.

