3. LRS-Kongress für Eltern, Lehrer und Erzieher

3. LRS-Kongress vom 13.3.-28.3.2020

Vom 13.3. bis 28.3.2020 veranstaltet die diplomierte Legasthenietrainerin und Lerntherapeutin Sabine Omarow den 3. LRS-Kongress im Internet.

Die ersten beiden LRS-Kongresse hatten über 10.000 Teilnehmer aus 11 Ländern – Österreich, Schweiz, Italien, Irland, Island, Großbritannien, Griechenland, Israel, USA, Australien und natürlich Deutschland. Es wurden sehr viele positive Rückmeldungen gegeben.

Langjährige praktische Erfahrungen werden weitergegeben

“In meiner Praxis für Lerntraining habe ich in den letzten 16 Jahren zahlreiche Übungsmaterialien und ein eigenes Lernsystem entwickelt, mit denen ich meine Schüler erfolgreich unterrichte. Das ist notwendig, weil Kinder unterschiedlich lernen und nicht nur eine Lernmethode für alle Lernenden die richtige ist. Ich möchte meine praktischen Erfahrungen weitergeben. Zusätzlich habe ich 25 Referenten eingeladen, die ihrerseits ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit uns teilen werden”, so Sabine Omarow.

Für wen ist der Kongress von Interesse?

Das Themenangebot richtet sich an Eltern und Erwachsene, die selbst von einer Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwäche betroffen sind. Des Weiteren können sich Lehrer, Erzieher und Lerntherapeuten über neueste Erkenntnisse im Umgang mit Schülern und Erwachsenen, die Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen haben, informieren und nützliche Praxistipps für ihre Arbeit mitnehmen.

Das Themenangebot

Der Online-Kongress beinhaltet mehr als 40 Vorträge, Workshops und 3 Interviews mit Referenten aus den Bereichen Erziehung, Bildung, Sozialpädagogik, Familien- und Gesundheitsberatung und Inklusion. Es geht um Themen wie: Was sind Lernschwierigkeiten und wie können wir sie überwinden? Wie können Lernmethoden dabei helfen? Welchen Einfluss haben die Ernährung und Stress auf das Lernen? Wie können wir die Grundlagen in Mathe und Deutsch aufbauen? Warum ist das Rechnen mit Fingern wichtig? Was ist Inklusion und warum ist sie für alle gut? Was ist der IQ und warum ist es gut, die Testergebnisse zu verstehen? Was können wir tun, wenn ein Kind nicht mehr lernen möchte? Wie funktioniert gehirngerechtes Lernen? Es werden einige wirkungsvolle Methoden vorgestellt. Was können wir bei Mobbing tun? Wie können wir mit Prüfungsangst umgehen? Haben Lehrer die Macht? Wie können Lehrer das Vertrauen der Eltern finden? …

Wo? Wie lange? Welche Kosten?

Der Kongress dauert 14 Tage und kann im Internet orts- und zeitunabhängig verfolgt werden. Alle Beiträge können vom Tag der Freischaltung bis zum letzten Tag immer wieder angeschaut werden. Es gibt keine Begrenzung auf 24 Stunden. Die einmalige Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro. Nach einer Anmeldung erhält jeder Teilnehmer ein Passwort und tägliche Zugangslinks zu den jeweiligen Beiträgen automatisch ins E-Mail-Postfach, die bis zum letzten Kongresstag verfügbar sind.

Auszug aus dem Kursprogramm:

Interview mit dem erfolgreichen Motivationstrainer Steffen Kirchner

Die Arbeit mit den ABC-Listen – Sabine Omarow

Der schwarze Punkt 1 – Sabine Omarow

Der schwarze Punkt 2 – Sabine Omarow

Interview mit Bettina Krück – Was ist Inklusion? Warum ist Inklusion für alle gut?

Vorstellung einer internationalen Schule in Malysia – Kerstin Schmidt-Warz

Die Zehnerzerlegung mit Bildern lernen – Sabine Omarow

Die wichtigsten Übungen für das Erlernen der Rechtschreibung – Sabine Omarow

Über den IQ – oder – Warum testen wir? – Sabine Omarow

IQ-Tests – Bedeutung und Interpretation – Christine Skupsch

Lerntypen und ihre Lernmöglichkeiten – Alexandra Lux

“Gesten sind ein wunderbares Fenster in die Welt der unausgesprochenen Gedanken.” Susann Goldin-Meadow – Vortrag von Sabine Omarow

Das richtige Zählen mit den Fingern – Sabine Omarow

Mit Fingern rechnen – Sabine Omarow

Das Alphabet rückwärts lernen mit einer Memotechnik – Suhila Thabti

Die Regeln der Groß- und Kleinschreibung mit Geschichten und Bildern lernen – Niels Cimpa

Die Waage oder Wörter mit aa – Sabine Omarow

Wir malen das Wort “leer” – Sabine Omarow

Was tun mit Kindern, die keinerlei Anstrengungsbereitschaft zeigen? – Sabine Omarow

Gehirngerechtes Lernen – Maria Hoffacker

Lehrer haben die Macht – Ann-Marie Backmann

Ursachen für Mobbing in der Schule – Anita Raidl

Oliver Becker stellt vor: SecuKids – Sicherheitstraining für Kinder ab 5 Jahre

Brainfood für die Schule – Karin Rustmeier

Gesunde und vitale Kinder – Jutta Suffner

Alle Schüler arbeiten konzentriert und mit Spaß acht Unterrichtsstunden lang, und zwar mit Memoflips. – Jens Voigt stellt sie uns vor.

Kinder und Elektrosmog – Ernst Prötsch

Warum die Erarbeitung der Rechtschreibregeln so wichtig ist? – Sabine Omarow

Blackouts, wie man sie verhindern oder lösen kann – Carina Frei

Vom Systemverlierer zum Klassenhelden – Lisa Reinheimer

Brüche mit dem Montessorimaterial einführen – Alexandra Lux

Vedische Mathematik – Angelika Andree

Am Elternabend Beziehung schaffen: Wie du in 30 Minuten das Vertrauen der Eltern gewinnst. – Andrea Matter

Welche vormathematischen Kompetenzen benötig ein Kind, wenn es in die Schule kommt? – Dr. Dina Beneken

Stolpersteine im Kopf (mit 3 Übungen) – Victoria Stübner

Zauberhaftes Lerntraining – Stefanie Fleischmann

Wie beeinflussen Stress und Angst das Lernen? – Manuel Weber

Tanja Ritter stellt Life Kinetik vor

Lesen leicht gemacht! – Andrea Schmalzl

Im Jahr 2003 gründete die psychologische Beraterin, diplomierte Legasthenietrainerin und Lerntherapeutin Sabine Omarow ihre Praxis für Lerntraining in Berlin. Seit 2016 lebt und arbeitet sie in Paderborn. Ihre Schüler unterrichtet sie in der Praxis oder online über den Anbieter zoom. Sie hat eigene Lernmaterialien, Lernspiele und das SINN-Lernsystem für ihre Schüler entwickelt. Letzteres ist ein offenes System, das immer wieder mit Neuem bereichert wird.

Publikationen: “Schildis Flucht”, “Eine ziemlich eingebildete Ziege”, “Die gestohlenen Jahre”.

