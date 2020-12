Etwas Unterhaltsames und dazu eine Kleinigkeit zum Essen. Das bietet das Buch “3 Frauen und mehr…” Perfekt für die gemütliche Weihnachtszeit!

Zum Buch: Drei weibliche Mitglieder aus zwei Generationen haben sich auf die Suche nach dem perfekten Rezept gemacht: Abenteuer, Liebe und die “richtige” Figur. Dieses Buch begleitet Lucie, Paula und Marika durch ihre Reise geprägt von Umbrüchen, Misserfolgen, Leidenschaft, Liebe und vielen positiven und negativen menschlichen Erfahrungen. Von Dresden aus geht es ins heiße bunte Ungarn, dann trennen sich die Wege. Die eine verschlägt die Liebe in die bayrische Weißwurst-Metropole, die andere in eine werdende Hauptstadt Berlin, gerade rechtzeitig um die Wirren der Wende-Ära hautnah zu erleben.

Diese Zeitreise ist zugleich eine Reise auf der Suche nach dem richtigen Rezept für leckeres Essen, das die Figur “betont”. Dabei stellt sich die Frage: Was essen eigentlich die anderen? Das garantiert richtige Rezept findet sich hier in diesem Buch und zwar pfiffig einfach, super lecker, “fast” nicht “dick machend” und in wenigen Minuten zubereitet.

Zu den Autoren:

Lucie:

44 Jahre, 57 Kilo, Kleidergröße 38

Lebt in der Nähe von München, arbeitet in der Firma ihres Mann mit, der in der Finanzbranche tätig ist. Nebenbei macht sie Hundesitting und schreibt Geschichten. Hobbys sind ihre Hündin Lana und lesen.

Lucie kleidet sich eher unauffällig und dezent, versucht dadurch schlanker auszusehen, obwohl sie es eigentlich gar nicht nötig hätte!

Lieblingsessen: Paprikás-Krumpli

Paula:

46 Jahre, 84 Kilo, Kleidergröße 44

In Beziehung lebend, sie ist selbstständig mit eigenem

Verlag. Mit 5 Kinder, 3 Hunden, 10 Katzen und 2 Grau-Papageien wird es ihr nie langweilig. Sie lebt in Berlin und zeitweise auf einem Puszta-Gehöft in Südungarn. Ihre Leidenschaft ist ihr Garten, wo sie viel Liebe auf den Anbau von seltenerem und gängigerem Obst und Gemüse aufwendet. Sie liebt fröhliche Kleidung, warum sollte man natürliche Reize verstecken!

Lieblingsessen: Kürbiseintopf mit Dill und Rührei

Marika:

66 Jahre, 65 Kilo, Kleidergröße 40

Sie wurde als junges Mädchen in Budapest “entdeckt” und kam so der Liebe wegen nach Dresden in die DDR. Sie ist zum zweiten Mal verheiratet, hat zwei hübsche Mädchen aus erster Ehe. Sexy, ideenreich, überraschend hat sie einiges an “Feuer” aus ihrer früheren Heimat mitgebracht. Sie unterstützte die Töchter Lucie und Paula mit ihren Erinnerungen.

Zu den Hobbys gehören lesen und ihr frecher kleiner Hund Joshi.

Lieblingsessen: Risi-Bisi – Omas Reispfanne

Rezension:

Einfach super unterhaltsam, toll geschrieben und entspannend zu lesen! Drei Frauen berichten aus ihrem Leben zwischen Ungarn, München und Berlin, das ganz normale, verrückte Leben eben. Mitsamt der immer wieder auftauchenden Abnehmproblematik. Alltägliches und nicht so Alltägliches, das einen mit Sicherheit zum Schmunzeln bringt. Ergänzt wird das Ganze mit vielen supertollen Rezepten. Absolut lesenswert!

Daten zum Buch:

Autor: Lucie Weber, Paula Lenz, Marika Kovacs

Genre: Romane

Seitenanzahl: ca. 240

Veröffentlicht: 2.2.2020

ISBN: 9783947110841

verfügbar als:

E-Book (5,99 EUR)

gedrucktes Buch (13,90 EUR)

Neben einer heiter-ironischen Geschichte gibt es am Ende des Buches 33-Kochrezepte, die alle im Zusammenhang mit dem Buch stehen. Die Rezepte sind lecker, einfach und gesund. Besser geht es also nicht!

Wir wünschen ein Lesevergnügen für “jeden” Geschmack.

