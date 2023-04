TRAU DICH – die neue flotte Single von Corinna Anders

Ein Vorbote für das kommende Album

Mit ihrer brandneuen Single „TRAU DICH“ startet Corinna Anders in den Frühling und verführt ihre Zuhörer auf magische Weise. Was gibt es Schöneres, als sich zu verlieben? So wie der Frühling steht auch die Liebe für den Neubeginn. Zarte Gefühle verleihen dieser Momentaufnahme einen ganz, ganz besonderen Kick, die Euphorie und die Endorphine sind faktisch spürbar. Die Tage werden länger, die steigende Lichtintensität lässt die Hormone spielen.

In diesem Song bringt Corinna Anders ihre romantische Seite zum Tragen. Man könnte direkt sein Herz an die sympathische Sängerin mit der klangvollen Stimme verlieren. Ob er sie letztlich küsst bleibt offen und auch wie sich die Begegnung entwickelt, lässt jeglichen Freiraum. Schließen Sie die Augen und lassen Sie sich Treiben … Ein Song, der insbesondere die männlichen Zuhörer in den Bann ziehen wird. Einmal mehr beweist die Künstlerin, dass sie anders kann – eben Corinna Anders. Auch dieser Song ist im Dresdner Studio mit André Stade entstanden. Corinna Anders knüpft an eingängige und tanzbare Melodien an und verbindet diese in bekannter Leichtigkeit mit ihren teils autobiografischen Texten.

So verschieden wie die zahlreichen Erfahrungen der Künstlerin sind ihre Lieder. Authentisch und unglaublich ehrlich schreibt und singt sich die Sängerin in die Seele ihrer Fans. Hautnah lässt sie ihren Zuhörer an sich und in ihre Seelenwelt. Mit dieser Liebeserklärung an die Liebe zeigt Corinna Anders wie lebensecht sie ihre autobiografischen Erfahrungen in ihre Songs verwandelt.

Jede ihrer Erinnerungen wird lebendig. Genießt den Moment und traut euch! Diese Single ist der Vorbote auf ein spannendes Album, das im Sommer des Jahres zu erwarten ist. Dann eröffnen sich weitere Facetten der talentierten Songschreiberin. Freuen Sie sich auf mehr!

„TRAU DICH“ – Corinna Anders

ISRC: DE-F28-23-360-01 / 3:26

Music and Lyrics by Corinna Walter, André Stade

Publishing by JAYKAY Music, Edition Plus

Produced, Arranged & Mastering by André Stade

Cover photo by Sandra Schmutzler

Cover artwork and manufacturing by Corinna Walter

© + (P) 2023 XENIA Records Best.-Nr.: 14360

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de