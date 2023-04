Neu: Marion Benders erstes Eigen-Event: Motivation, Change, Food & Fun!

Die renommierte Keynote Speakerin Marion Bender stellt am 20. April 2023 ihr erstes eigenes Event in Frankfurt/M. unter das Motivations-Motto „Change your Mind – Change your Life!“

Am 20. April 2023 präsentiert die angesehene Keynote Speakerin Marion Bender ihr erstes eigenes Event unter dem Motto „Change your Mind – Change your Life – Aufstehen beginnt im Kopf!“.

Motivation steht dabei im Fokus, bietet diese Abendgala doch authentische und spannende Einblicke in das aufregende Leben von Marion Bender. Sie hat es geschafft, sich ganz allein aus der totalen Bewegungsunfähigkeit ihrer Querschnittlähmung heraus ihre körperliche Unabhängigkeit zurückzuerobern. Somit verspricht diese außergewöhnliche Abendveranstaltung ein Höchstmaß an Spannung, Unterhaltung und Motivation, flankiert von hervorragender mediterranen Küche, eingebettet in eine urgemütliche Atmosphäre.

Schöffengrund/Frankfurt/M. – „Tausend Tode“ stirbt Marion Bender zurzeit. Verständlich. Richtet die renommierte Keynote Speakerin am 20. April 2023 doch ihr allererstes Keynote-Event in Eigenregie aus: „Change your Mind – Change your Life – Aufstehen beginnt im Kopf!“ lautet das Motto dieser ganz besonderen Motivations-Abendgala in der angesagten Frankfurter Event-Location „The Italian“.

Und obwohl Marion Bender schon seit Jahren mit exzellenten Motivations-Keynotes ihr Publikum zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat – das erste Mal unter eigener Flagge zu segeln ist natürlich ein ganz besonderes Kaliber. Eben das, was Marion Benders Leben ebenso prägt wie ihre Events selbst: ein tiefgreifender Change. Eine drastische Veränderung im Zuge maximaler Motivation also.

Natürlich weiß die Expertin für Veränderungsbewältigung genau, wie man so einen richtungsweisenden Change-Schritt angeht: „Aber dass ich Erfahrungen mit Events und Change habe, schließt maximale Anspannung auf meiner Seite ja nicht aus“, stellt Marion Bender fest. „Im Gegenteil: Dass ich so hyper-konzentriert an meinen ersten eigenen Event herangehe, beweist doch, dass ich meinem Publikum mit dieser Abendgala das Bestmögliche biete. Diese Motivation treibt mich an.“

In der Tat verspricht dieses Event (und das nicht zu Unrecht) ein Motivations-Feuerwerk der Sonderklasse: „Change your Mind – Change your Life – Aufstehen beginnt im Kopf!“ das ist genau mein Patentrezept für ein erfülltes, glückliches Leben voller Motivation.

Denn ,Aufstehen beginnt im Kopf“. Diese Überzeugung werde ich bei diesem Event eindrucksvoll präsentieren“, verspricht Marion Bender.

Die Gäste dieses speziellen Events werden an diesem Abend ihren ganz eigenen, positiven Change erleben. Da ist sich Marion Bender sicher: „In erster Linie wirft meine Keynote einen Blick auf mein Leben. Wie ich es geschafft habe, genügend Motivation aufzubringen, um nach meinem Reitunfall und aus der nahezu totalen Bewegungsunfähigkeit heraus meine körperliche Unabhängigkeit zurückzuerobern. Gegen alle Widerstände und sämtliche ärztliche Prognosen. Diese Heldinnen-Geschichte ist spannender als Netflix und war mein persönlicher Mega-Change. Und sie wird auch bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen positiven Change auslösen. Noch während dieses Events. Jede Wette!“

Im gleichen Atemzug betont Marion Bender, dass diese Keynote alles andere als ein moralinsaurer oder gar trister Event-Vortrag aus dem Munde einer „bedauernswerten Behinderten“ sei. Stattdessen mache dieser Event extrem viel Mut.

Und er mache sogar Spaß: „Denn“, so Marion Bender, „meine Botschaft lautet, dass Glück nicht von unseren Lebensumständen abhängt, sondern allein von unserer Lebenseinstellung. Die kann jeder Mensch bewusst zum Guten ändern. Eben ,Change your Mind – Change your Life!“ Glück ist einfach nur ein Entschluss. Deshalb kann dieses Event das Leben aller ändern, die ihn erleben.“

Dieser Motivations-Abend tut aber nicht nur der Seele gut. Die Location „The Italian“ in Frankfurt/M. garantiert überdies Genusserlebnisse auf körperlicher und kulinarischer Ebene, die im Eintrittspreis inbegriffen sind:

„Für meinen ersten eigenen Event bestand ich auf einer betont persönlichen Atmosphäre“, erklärt Marion Bender. „Auf genau die können sich meine Gäste im ,Italian“ freuen. Denn dieses gut erreichbare, exquisite Speiselokal versorgt uns während meiner Keynote mit erlesenen Köstlichkeiten aus der mediterranen Küche und bietet somit beste Voraussetzungen für ein wunderbares Klasse-Event. Denn Massen-Events gibt“s leider schon zu viele. Aber der Name Marion Bender steht eben für das Besondere im Leben.“

Tickets unter: https://marionbender.com/live-event

Marion Bender, Jahrgang 1973, wird zu Deutschlands einflussreichsten Expertinnen für Veränderung und Motivation gerechnet. Als Kind musste sie Dutzende schwerer OPs zur Behandlung ihrer angeborenen Kiefer-Lippen-Gaumenspalte ertragen; als 22-Jährige wurde sie nach einem Reitunfall vom Hals abwärts querschnittgelähmt. Entgegen aller ärztlichen Prognosen erlangte sie auf eigene Faust einen Großteil ihrer Bewegungsfähigkeit zurück. Heute thematisiert sie als begeisternde Rednerin ihren knallharten Kampf zurück ins Leben bei ihren gefragten Keynotes im gesamten D-A-CH-Bereich.

Kontakt

Marion Bender

Marion Bender

Lindenbachstraße 20

35641 Schöffengrund

0171-7716110



https://www.marionbender.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.