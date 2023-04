Rehm Thermal Systems unterstützt den DRK-Ortsverein Blaubeuren

Finanzspritze für das Rote Kreuz

Egal ob es Notfalleinsätze sind, erste Hilfe vor Ort, Sanitätsdienste bei Events oder regelmäßige Blutspendedienste – der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Blaubeuren und seine ehrenamtlichen Helfer leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Wohlergehen der ganzen Region. Mit einem Scheck über 2500 EUR unterstützt Rehm Thermal Systems den aktuellen Spendenaufruf des DRK-Ortsvereins Blaubeuren.

Zugute kommt der Betrag vor allem dem neuen Einsatzwagen des Ortsvereins. Das moderne Fahrzeug ist unter anderem mit einem Monitor zur Patientenüberwachung und einem Defibrillator ausgestattet, schützt Patienten vor neugierigen Blicken und ermöglicht den ehrenamtlichen Helfern des DRK schnelle und witterungsunabhängige Hilfeleistung im Notfall. Joachim Erhard, Personalleiter bei Rehm, betont: „Die Spende bedeutet nicht das Ende unserer Unterstützung: „Wenn es darum geht, neues Material zu beschaffen oder einen Notfallkoffer zu füllen – wir helfen gerne!“

Neben den Sanitätsdiensten bei Einsätzen vor Ort sorgt das DRK mit Erste-Hilfe-Lehrgängen, psychosozialer Notfallnachsorge in Krisensituationen sowie der Ausbildung und Ausrüstung der ehrenamtlichen Helfer dafür, dass in allen umliegenden Gemeinden die optimale Versorgung gesichert ist. Dabei finanziert sich der Ortsverein größtenteils durch Spenden, Fördermitgliedschaften und den Blutspendedienst. Ohne die Unterstützung durch die Bevölkerung und lokale Unternehmen wäre die Arbeit der freiwilligen Helfer kaum möglich, wie auch der Sanitäter Matthias Lange während der Spendenübergabe bestätigt: „Die Unterstützung durch Rehm Thermal Systems trägt dazu bei, dass wir als Ortsverein auch in Zukunft schnell und professionell Hilfe leisten können.“

Rehm Thermal Systems zählt als Spezialist im Bereich thermischer Systemlösungen für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie zu den Technologie- und Innovationsführern in der modernen und wirtschaftlichen Fertigung elektronischer Baugruppen.

