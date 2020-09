24/7 Managed Service Provider in Neuss

XPRON erweitert sein Produktportfolio

Im B2B-Umfeld ist Managed Services ein zunehmend bedeutsamer Begriff für Unternehmen und IT- und EDV-Dienstleister. Ein Managed Service Provider (MSP) übernimmt dabei die volle Verantwortung, Bereitstellung und Wartung für IT-Support wie z.B. bei der zu Verfügungstellung des Servers oder des Betriebssystems für Unternehmen. Bei XPRON werden hierbei zwei georedundante Rechenzentren verwendet, welche doppelten Schutz für die Daten ihrer Mandanten verspricht. Des Weiteren kümmert sich der IT Dienstleister aus Neuss mit seinem Systemhaus neben der Server- und Betriebssystemverwaltung, um das 24/7 Monitoring und Reporting an Unternehmen, der stets aktuellen Hard- und Software, der lückenlosen Dokumentation durch Ticketsysteme sowie den umfangreichen Services und Leistungen rund um Office365.

Entscheidend ist, dass das Unternehmen dem MSP einzelne, konkret benannte Teilbereiche als Aufgabengebiet überträgt. Durch die Eingrenzung der Verantwortlichkeiten können IT-Abteilungen in Unternehmen weiterhin operieren, und nur die an XPRON übergebenen Tätigkeiten werden übernommen. MSP heißt nicht wertvolles IT-Personal abbauen, sondern Synergien entwickeln und jedem seine Kernkompetenzen zu übertragen.

Durch die definierten Dienstleistungen in Form von Service Level Agreements (SLA), werden IT-Aufgaben zwar abgegeben, aber nicht die Entscheidungsgewalt von Unternehmen, wie es meist bei Outsourcing der Fall ist. Service Level Agreements beinhalten u. a. Angaben zur Art und Leistung der Dienstleistung, zu den Reaktionszeiten, die Beschreibungen zu Vorgehensweisen bei Problemen und Störungen, zur Abgrenzung von Aufgaben- und Verantwortungsbereichen sowie zur Vertragsdauer und eventuelle Vertragsstrafen. Mit diesem Hintergrundwissen ergeben sich folgende Vorteile, aus der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit dem EDV Dienstleister XPRON:

– Vollkalkulierbare, monatliche Kosten

– Fokussierung von Unternehmen aufs Kerngeschäft und Umsatzwachstum

– Kostenreduzierung durch Einsparungen an Personal, Hardware, Lizenzgebühren, Strom und Rekrutierungs-, Schulungs- und Ausbildungskosten

– Höhere Effizienz bei der Aufgabenbewältigung durch externes Patching und Updaten von Software oder der Speicherung von Datensätzen, außerhalb der Geschäftszeiten

– Durch monatliche flexible Abrechnung keine Abschreibung auf Anlagevermögen.

– Der Abruf von Services über zwei redundante Rechenzentren ist doppelt gesichert

– Schutz vor Zugriffen der persönlichen Daten durch Dritte

– Vertraglich genau definierte Aufgaben- und Verantwortungsbereiche

– Entscheidungsgewalt liegt weiterhin beim Auftraggeber

– Schnelle Reduzierung der Kosten bei Bedarf (Pay per Use)

XPRON ist ein IT Dienstleister und Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

