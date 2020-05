21. USEDOM-BEACHCUP, Karlshagen: Event der Beacher und der Herzen wird auf 2021 verschoben.

In einer professionell durchgeführten Online-Konferenz haben Vorstand und ein Core-Team entschieden, dass der 21. USEDOM-BEACHCUP auf Sommer 2021 verschoben wird.

Die 21. Auflage des weltgrößten Beachvolleyball-Turniers – seit 2008 im Guinness-Buch der Rekorde – findet erst im Sommer 2021 statt. Nach wochenlangen Recherchen, Gesprächen mit Fachleuten aus Medizin und Verwaltung des Landkreises sowie umfangreichen internen Diskussionen sagen der Usedom-Beachcup Förderverein e.V. + ESV Turbine Greifswald

den Megaevent des Jahres 2020 (31.07. bis 02.08.20) auf der Insel Usedom ab. “Wir handeln aus Verantwortung gegenüber den erwarteten bis zu 1.400 Spielern, den bis zu 35.000 Zuschauern, den Einwohnern Karlshagens und last but not least aus Führsorge für unsere über 200 Ehrenamtlichen und deren Familien… nach dem Motto: Für uns, für Euch, für Alle – We are the People!”, so das klare Statement von Sebastian Krause, dem Vorstandsvorsitzenden des USEDOM-BEACHCUP Fördervereins, zur Verschiebung des 2020er-Termins auf den Sommer 2021, mit deutlich traurigem Unterton. Das lange Zögern war bis zuletzt geprägt von der Hoffnung der vielen, vielen Beacher, dass eine Durchführung des einzigartigen Turniers doch noch gelingen möge. Doch kein Mensch kann heute sagen, wie sich die Situation Ende Juli 2020 tatsächlich darstellen wird. “Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es unmöglich, den USEDOM-BEACHCUP in der gewohnt offenen, familiären, absolut ungezwungen-toleranten, phantastisch positiven und freundschaftlichen Atmosphäre zu veranstalten. Engmaschige Kontrollen, egal welcher Art, würden dem Grundgedanken des UBC und den Erwartungen aller widersprechen”, meint Christoph R. Quattlender, der Pressesprecher des UBC, zur Verschiebung auf den Sommer 2021. Unendlich traurige Gesichter gibt es natürlich nicht nur beim Team, das die Entscheidung in einer Online-Konferenz gefällt hat, sondern vor allem bei den unzähligen Freiwilligen dieses nichtkommerziellen Events, ebenso bei den Vereinen sowie den lokalen und überregionalen Partnern, die hinter der beispiellosen Erfolgsgeschichte des USEDOM-BEACHCUP stehen und die seit November 2019 an der Vorbereitung des 21. USEDOM-BEACHCUP 2020 kontinuierlich gearbeitet haben. Das Team bringt nun dies alles mit hoher Motivation und positivem Denken in die Vorbereitung und Umsetzung des neuen Termins des 21. USEDOM-BEACHCUP 2021 mit ein: 30.07. – 01.08.2021. Die Organisatoren sind sich sicher, dass das Team und alle Beteiligten gestärkt aus dieser Situation herausgehen werden. Für die vielen Beacher, die über Social Media mit dem USEDOM-BEACHCUP eng und aktiv im Dialog verbunden sind, verspricht Sebastian Krause eine besondere Interaktion in den kommenden Monaten bis zum 21. Event! “Eine solch extreme Situation, wie wir sie in den über 20 Jahren unseres Bestehens noch nie erlebt haben, erfordert gegenüber unseren “zig Tausend treuen Freunden, Beachern und Partnern eine einzigartige Reaktion:

In den kommenden Monaten zeigen wir auf allen Kanälen tolle Impressionen und Emotionen rund um 20 Jahre Event-Geschichte USEDOM-BEACHCUP im Ostseebad Karlshagen auf der Insel Usedom – und halten so Kontakt!”(Autor: Christoph R. Quattlender, Pressereferent des USEDOM-BEACHCUP)

Weitere Informationen: www.usedom-beachcup.de, auf Facebook, Instagram,YouTube.

Größtes Beach-Volleyball-Turnier der Welt mit 1400 Teilnehmern auf 90 Feldern plus Doppel-Centrecourt am Traumstrand des Ostseebades Karlshagen auf der Insel Usedom. Jährlich ca. 35000 Zuschauer. Seit 2008 im Guinness-Buch der Rekorde.

Kontakt

USEDOM-BEACHCUP

Christoph Quattlender

MAx-Reichpietsch-Ring 21

18556 Dranske (insel Rügen)

+49 172 735 8089

quattlender@qontur.de

http://www.usedom-beachcup.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.