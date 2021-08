Das NEUE Buch von Gigi Gusenbauer

21 KUGELN IM PARADIES

ISBN-Buch 978-3-949217-13-5 Preis 18,95 Euro

ISBN-Ebook 978-3-949217-14-2 Preis 14,95 Euro

Das ist die wahre Geschichte eines Aussteigers, der in der Karibik auf einer kleinen einsamen Insel sein gebrochenes Herz heilen wollte. Zunächst verlief alles nach Plan und seine solarbetriebene Öko-Lodge wurde zum Geheimtipp unter US-Reisenden. Stets ausgebucht, barfüßig und nur mit seinem Hund Mali an der Seite, begannen Körper und Seele zu heilen. Paradies und Kontemplation, Öko und ein Leben im Einklang mit der Natur……

…….vor allem aber eine gewaltige Portion Crime und Thriller – zum Glück nimmt die

spannende und faszinierende Geschichte, die Gigi Gusenbauer in seinem neuesten Buch

schreibt, ein gutes Ende.

Wäre es anders, könnte man diese Realitystory kaum ertragen, handelt es sich doch um das

dramatische Erlebnis von Gigi, dem erfolgsverwöhnten Mann in den besten Jahren.

Die Geschichte beginnt mit dem Sehnen nach dem Sinn des Lebens eines Mannes, der einen großen Namen trägt – ehrgeizig, sportlich, beruflich erfolgreich und dann

– Aussteiger, Träumer, Paradiesvogel.

Sein Leben auf der Trauminsel Belize ist ein Traum. Er baut ein Refugium der Ruhe und

Kontemplation für gestresste Ökotouristen aus USA und wähnt sich im Glück, das nie enden wird – bis ihn Corona zum einsamen Robinson Crusoe macht, der mit dem Riffhai um die Beute und das tägliche Überleben ringt.

Zum Schluss wird er zum Opfer krimineller Banden in einem Ausmaß, das jegliche

menschliche Vorstellungskraft übersteigt.

Aber es wäre nicht Gigi, hätte er nicht auch diese schlimmste Geschichte überlebt.

Nun ist Gigi Gusenbauer – als Aussteiger vom Aussteiger – zurück in Wien.

Mit seinem neuen Buch wird er auf Lesereise durch Österreich, Deutschland und die Schweiz gehen und sicherlich ein Millionenpublikum faszinieren.

