2022 Cabrio tour Dolomites – Lake Garda

Vom Gardasee in die Dolomiten! Geführte Traumfahrten über die atemberaubenden Paßstraßen der Dolomiten und an den Ufern des Gardasees

Touren Sie in bester Gesellschaft durch die Traumwelt der Dolomiten und des Gardasees und erleben Sie unvergessliche Tage!

Sie erwarten:

? unvergessliche Routen

? traumhafte Straßen

? feine Kulinarik

? Das UNESCO Weltkulturerbe Dolomiten

Dieses Event findet in drei Teilen statt:

1? 29. Mai – 02. Juni 2022 – Torbole – Gardasee

Tauchen Sie mit uns ins mediterrane italienische Lebensgefühl ein und genießen Sie den Gardasee 3 Tage lang! Mit dabei sind Insider-Routen, kulinarische Highlights, gutes Wetter und gute Laune!?

2? 02. – 05. Juni 2022 – Villanders in Südtirol

Besuchen Sie mit uns einen der Orte, an dem die Traube für Qualitätsweine in einem südlichen Alpental mit mediterranem Klima wächst.?

3? 05. – 09. Juni 2022 – Sottoguda – ital. Dolomiten

Wir werden zusammen herausfordernde Passstraßen in den italienischen Dolomiten in Angriff nehmen und einen ganz besonderen Flair zwischen der atemberaubenden rauen Bergwelt und der Schönheit der Natur genießen.?

Sie können entweder bei allen Teilen mitfahren, oder auch einfach die aussuchen, die Ihnen besonders zusagen.

Wir sind startklar – Sie auch?

Anmeldung und alle weiteren Infos unter:

Webpage = http://www.cabrio850.com/

Kontakt – email = president@classicteam850.com

Kontakt – Handy = +39 338 314 67 79

