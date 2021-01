2021 – Die Stunde der Gold-Junioren

Die meisten Experten sind für den Goldpreis im neuen Jahr positiv gestimmt.

Meist sehr gut finanziert, sollten besonders die Junioren unter den Goldgesellschaften, die über aussichtsreiche Projekte verfügen, beste Aussichten auf Erfolg besitzen. Die hohen Goldpreise haben im Jahr 2020 für eine erhöhte Finanzierungstätigkeit im Minenbereich gesorgt. Für Junior-Gold- und Silberunternehmen könnte nun ein neuer Bullenmarkt beginnen.

Die Geld- und Fiskalpolitik ist weiterhin schlecht vorhersehbar, niedrige beziehungsweise negative Zinsen werden noch lange bleiben und so den Goldpreis stützen. Wie schnell der Einbruch in der Schmuckbranche vorbeigeht und wann die Zentralbanken wieder mehr Gold kaufen werden, weiß man nicht. Daher rechnen einige Analysten auch mit einer gewissen Volatilität beim Preis des Edelmetalls. Diese womöglich negativen Faktoren werden aber, so denken viele, sicher mehr als ausgeglichen von der Nachfrage der Investoren. Denn bei den ETFs wird im neuen Jahr eine ebenso starke Nachfrage wie in 2020 erwartet. Auch für die Nachfrage nach physischem Gold sind die Erwartungen meist positiv.

So hat etwa der Chef der Fed, Jerome Powell, wegen der aktuellen Corona-Situation auf noch schwierige Monate, die vor der Welt liegen, hingewiesen. Weitere Konjunktur unterstützende Maßnahmen seien zu erwarten und verleihen so dem Goldpreis Rückenwind.

Was liegt also näher, als sich mit den Goldgesellschaften zu beschäftigen. Da wäre einmal OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=QCxsGLUVZc8 -, ein bereits mittelgroßer Goldproduzent. Die Projekte liegen auf den Philippinen, in Neuseeland und in den USA. In der Haile-Goldmine in den USA wird im zweiten Halbjahr 2021 die Erschließung der Untertagemine, die hochgradiges Erz beinhaltet, starten.

Auch bei Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=94HwzNTmbtw&t=203s -, aktiv in British Columbia, geht es voran. Im Red Lake Gebiet liegt das Hauptprojekt, das Newman Todd-Goldprojekt. Versehen mit einer Bohrgenehmigung für dessen südwestlichen Teil, geht die Exploration mit Hochdruck weiter.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -).

