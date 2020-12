20 Jahre PferdeTräume. Das erfolgreiche Buch ist in der fünften Auflage erschienen

Zum Jubiläum wurde die 5. Auflage um ein paar Informationen ergänzt. Mit einem Vorwort zur pädagogischen Arbeit mit “PferdeTräume” aus drei Perspektiven sowie einem Ausblick auf das nächste Buch.

Träumen Kinder vom Reiten, dann denken sie nicht in erster Linie an Hufschlagfiguren, korrekte Zügelführung oder Gewichtshilfen. In ihren PferdeTräumen fliegen sie vielmehr im Galopp über weite Wiesen, verstehen sich mit “ihrem” Pferd ohne Worte, oder sie sind ein großer, allseits bewunderter Reiter.

“PferdeTräume” stellt die Botschaften, die in den Träumen der Kinder enthalten sind, in den Mittelpunkt des Lernprozesses. Anhand von eindrucksvollen Beispielen wird gezeigt, wie es möglich ist, diese Botschaften zu erkennen und für den Reitunterricht nutzbar zu machen.

Armgard Schörles ganzheitlicher Blick, geprägt durch ihre langjährigen Erfahrungen, eröffnet Kindern mit unterschiedlichsten Fähigkeiten Wege, sich selbst und das Wesen des Pferdes zu erkennen.

Dies bestätigen auch viele Rückmeldungen aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen, in den das Buch eingesetzt wurde:

“Ich empfehle dieses Buch nicht nur allen Reittherapeuten, sondern lege es allen Eltern ans Herz, die besser verstehen wollen, was es ist, das ihre Kinder an Pferden fasziniert, und die ihre Kinder entsprechend fördern und begleiten wollen.”

Werner Popken, Pferdezeitung/ Rezension 150 /2004

“Das Buch ist eine Fundgrube! Es lebt von den zahlreichen praktischen Spielanregungen und den Hilfestellungen für Pädagogen, die ihren Schülern individuelle Hilfe geben wollen, um ihre PferdeTräume zu verwirklichen.”

Claudia Janosch, Freizeit im Sattel/ Media 2001

“Ich bin sehr berührt von diesem Buch und die Autorin erfreut mein Herz. Sie sieht Pferde als Partner und beschreibt, wie sie Kinder darin unterstützt, Pferde als Partner wahrzunehmen. Und obwohl ich das für einen revolutionären Ansatz halte, wirkt alles so ganz selbstverständlich.”

Katharina Sander, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation 2008

Neue Auflage, inklusive Ausblick auf die Weiterentwicklung (Spielend in die Kraft)

sowie Rückblicke auf 20 Jahre gelebte PferdeTräume: Texte von Dr. Lorenzo Lucarelli, AEDEQ Spanien, griechischen Ausbildungsstudenten ERASMUS und Teilnehmern eines langjährigen inklusiven Reitprojektes OWB im Allgäu.

Das neue Buch “Speilend in die Kraft” voraussichtlich im Frühjahr 2021. Das Buch folgt der Philosopie von “PferdeTräume” ist aber noch viel breiter angelegt. Weitere Informationen zu den pädagogischen Büchern finden Sie auf der Verlagsseite: www.schoerle.de

