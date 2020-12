20.000 Bäume für Odenthal

Die beiden Unternehmer Walter Schmitz und Dr. Hendrik Leber setzen Zeichen für mehr Nachhaltigkeit

Ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen die beiden Unternehmer Walter Schmitz und Dr. Hendrik Leber. Sie spenden jeweils 10.000 Bäume, die während der kommenden Wochen und Monate in den forstwirtschaftlichen Ländereien von Hubertus Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg in Odenthal angepflanzt werden.

Walter Schmitz kommt aus dem Bergischen Land und ist seit jeher Vollblutunternehmer. Der heute 80-Jährige gilt deutschlandweit als einer der bekanntesten und erfahrensten Investmentprofis mit rund 60 Jahren Berufserfahrung. Der gelernte Versicherungskaufmann gründete und entwickelte mehrere Investment- und Beratungsgesellschaften. Vor etwas mehr als einem Jahr erwarb er mit zwei Partnern die PRIMA Fonds Service GmbH – ein Investment Beratungsunternehmen, das er einige Jahre zuvor aus Altersgründen veräußert hatte.

Aus seinem Haus stammt der “PRIMA – Global Challenges”. Er ist mit mehr als 10% Rendite im Schnitt pro Jahr (Anteilsklasse G) der vergangenen sieben Jahre einer der erfolgreichsten Nachhaltigkeitsfonds in Europa. “Nachhaltigkeit ist und bleibt – trotz oder mehr noch: wegen Corona – das bestimmende Thema der Menschheit. Ob nun bei der Geldanlage oder bei ganz alltäglichen Dingen.”, erklärt Walter Schmitz. Und fährt fort: “Noch vor 20 Jahren war es fraglich, ob man mit nachhaltigen Investments Geld verdienen könnte. Unser Fonds beweist eindrucksvoll, dass beides sehr gut möglich ist.”

Dr. Hendrik Leber ist geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH in Frankfurt. Die unabhängige Fondsboutique wurde im Jahr 1994 gegründet und ist seit dem Jahr 2007 auch in der Schweiz vertreten. Dr. Hendrik Leber und sein Team sind als “Portfoliomanager verantwortlich für die erstklassige Wertentwicklung des Nachhaltigkeitsfonds PRIMA – Global Challenges”, erklärt Walter Schmitz. Für Dr. Hendrik Leber haben “Nachhaltigkeit und Achtsamkeit, und dies in vielen unterschiedlichen Varianten, einen deutlich größeren Stellenwert als noch vor einigen Jahren. Entsprechend erfolgreich sind diese Unternehmen am Markt, was sich – hier schließt sich der Kreis – positiv beim Unternehmenswert und der Aktienkursentwicklung bemerkbar machen kann.” Dr. Hendrik Leber spendet 10.000 Bäume gemeinsam mit seiner Ehefrau Dr. Claudia Giani-Leber.

Mit der Spende von jeweils 10.000 Bäumen – darunter Bergahorn, Lerche, Eiche – “wollen wir zweierlei erreichen”, sagen Walter Schmitz und Dr. Hendrik Leber übereinstimmend. Zum einen im Bergischen Land, also im regionalen Umfeld, den Sinn dafür schärfen, wie wichtig Nachhaltigkeit und der achtsame Umgang des Menschen mit der Natur sind. Und andererseits auch darauf hinweisen, dass nachhaltige Investments, etwa über den Nachhaltigkeitsfonds PRIMA – Global Challenges, zahlreiche Vorzüge haben. “Nicht zuletzt, um auf Dauer gutes Geld zu verdienen.”, wie Walter Schmitz betont.

Angepflanzt werden die Bäume in den nächsten Wochen und Monaten in den land- und forstwirtschaftlichen Flächen von Hubertus Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. “Die Trockenheit in den vergangenen Jahren und der Borkenkäfer haben den deutschen Wäldern in den vergangenen Jahren teils schwere Schäden zugefügt. In ökologischer und in ökonomischer Hinsicht eine Katastrophe.”, sagt Prinz Wittgenstein. Und fügt hinzu: “Umso mehr freut mich die Initiative von Walter Schmitz und Dr. Hendrik Leber.” Wälder sind wertvolle Klimaschützer, denn die Bäume filtern das Treibhausgas CO2 aus der Luft und lagern es in ihrem Holz ein. Zusätzlich sind Wälder einzigartige und wichtige Lebensräume für unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt sowie Orte der Ruhe und Erholung für uns Menschen.

Die PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds. Unsere PRIMA Fonds werden von externen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, die über eine langjährige Erfahrung und einen erfolgreichen Leistungsnachweis in ihren jeweiligen Schwerpunktbereichen verfügen, gemanagt.

