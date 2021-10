2. Weltrekord und Excellence Award für Jürgen Wollborn

Speaker Slam Weltrekord geht zum 2. mal nach Mittelfranken !

Der LandschaftsArchitekt und Zen-Lehrer Jürgen Wollborn trat am 08.10.2021 vor einer Expertenjury beim 8. Internationalen Speaker Slam an und holte wieder den Weltrekord mit Exellence Award nach Mittelfranken.

Gemeinsam mit dem Veranstalter, Bestseller-Autor und Top-Speaker Herrmann Scherer traten insgesamt 81 Teilnehmer aus 5 Nationen zum mehrsprachigen Speaker Slam in Mastershausen an. Der Wettbewerb war zuvor schon in New York, Wien, Hamburg, Düsseldorf und München ausgetragen worden.

Jürgen Wollborn trat mit Thema “ Reden ist Silber | Meditieren ist Gold“ an. In seinem 4 minütigen Vortrag erklärt Wollborn, der erst kürzlich international zum Zen-Meister autorisiert wurde, wie mit klarem Focus und Leichtigkeit ein glückliches Leben im Hier und Jetzt dauerhaft möglich ist. Grundlage sind wieder entdeckte Übungen, die viele Jahrhunderte im Verborgenen schlummerten.

Der Veranstalter und Bestsellerautor Hermann Scherer trat bei der Preisverleihung an Wollborn mit der Bitte heran: “ Jürgen mach bitte weiter mit dieser Arbeit. Die Welt braucht Dich als Experten und als Orientierung auf dem Weg nach Innen.“.

Als Meditationslehrer mit 30 Jahren Erfahrung konnte Jürgen Wollborn sein Expertenwissen in diesem Jahr schon zum 2. mal beim Weltrekord im Speaker Slam einbringen. Er hat sich unter der Marke Roshido darauf spezialisiert Menschen und Orte in die natürliche Präsenz zu bringen.

