19. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 8. – 10.10.2021

Heilen erleben, kennenlernen und verstehen

(Rotenburg a. d. Fulda/Nidda) Voller Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung der Corona-Lage lädt das DGH-Kongressteam Freund*innen geistiger Heilweisen in diesem Jahr wieder zum renommierten DGH-Kongress ein. Rund 50 Vorträge, Workshops und Angebote zur Spirituellen Einkehr mit über 20 Experten bieten Impulse zur Stärkung der Selbstheilungskräfte und Inspirationen für den persönlichen spirituellen Weg. Wer auf der Suche nach Heilung ist, kann erstmals das Angebot einer kostenfreien Heilbehandlung in voller Länge nutzen. Die Terrasse des Göbel“s Hotel Rodenberg bietet viel Freiraum und einen grandiosen Blick ins Tal des pittoresken hessischen Städtchens Rotenburg a. d. Fulda. Das Waldgebiet, das das Kongresshotel umgibt, eignet sich hervorragend dafür, die Pausen in der Natur zu verbringen.

Programmhighlights

„Warum manche Heilung finden und andere nicht?“ – Walter Lübeck gibt seine Erfahrungen zu diesem wichtigen Thema weiter. Therapeutic Touch®-Expertin Heike Rahn stellt die Anwendungsmöglichkeiten von „TT“ in Theorie und Praxis vor. Inspirierend ist Steffen Lohrers Vortrag zum Thema „Heilung durch Selbstliebe und Präsenz. Ein besonderes Erlebnis ist die „Healing Performance“ der in Halbtrance tanzenden Profitänzerin und Schamanin Jessica Sánchez-Palencia. Unnachahmlich ist Graziella Schmidts Heilungs-Workshop „Im Herzen berührt“, bei dem freiwillige Probanden Heilungsimpulse empfangen. P. Hubertus Schweizer und lädt zur Heilsalbung ein. Die peruanische Schamanin Lorena Oviedo Salcedo implementiert die CHAKANA, ein energetisches Kreuz, das dem keltischen Jahreskreiskalender ähnelt, und führt ihre Teilnehmer in einem Ritual auf den spirituellen Inka-Weg.

„Seelennahrung pur!“ nennt Lex van Someren sein Mantra-Mitsing-Konzert am Samstagabend. Der international bekannte Musiker, spirituelle Lehrer und Heiler eröffnet mit seinem intuitiven Gesang aus dem Herzen heraus die Verbindung zu höheren Dimensionen.

Kongressprogramm: https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2021.html

Vergünstigter Vorverkauf: bis zum 15.08.2021

Kongresskarten: https://shop.dgh-ev.de

Kongressort: Göbel“s Hotel Rodenberg, www.goebels-rodenberg.de

Neu: Geschenkgutscheine! Infos: Geschäftsstelle, E-Mail: info@dgh-ev.de

Neu: Kostenfreie Heilbehandlungen für Kongressbesucher*innen – erstmals in voller Länge!

Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) setzt seit seiner Gründung 1995 Maßstäbe für ein seriöses Verhalten von Heiler*innen. Dem DGH e. V. gehören rund 3.000 Heiler, Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, Klienten sowie Mitglieds- und Fördervereine an. DGH-Mitglieder verpflichten sich einem Ethik-Kodex. Der DGH-Kongress findet seit vielen Jahren im Göbel“s Hotel Rodenberg in Rotenburg a. d. Fulda statt.

