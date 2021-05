17 Nationen beben vor Begeisterung

Weltrekord – 1. Internationaler-Zoom-Hack-Slam von Hermann Scherer

312 Sprecher aus 17 Nationen sind angetreten, um beim Webinar „Sichtbarkeit“ am 29. und 30. Mai 2021 ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Unter Schweiß und Zeitdruck hat jeder sein Herz sprechen lassen und damit viele Menschen berührt.

Die Herausforderung war, innerhalb von nur einer Minute inspirierende Tipps und Ideen auf den Punkt zu bringen und unter den Teilnehmern zu teilen. Dabei ging es nicht darum, weiterhin sein Wissen für sich zu behalten, sondern den Mehrwert für andere rauszuholen. Gerade jetzt den Mitmenschen wieder Mut, Hoffnung und Zuversicht zu schenken, macht es so wertvoll. Auf 4 Sprachen kam ein bunter Mix aus unterschiedlichen Branchen wie Ernährung, Finanzen, Wellness, Kunst, Kultur, Sport, Tourismus, Mode, Internet, Familie u.v.m. zusammen.

Der Initiator und Organisator dieses Weltrekords war der international berühmte Sprecher und Autor Hermann Scherer.

Einer der Teilnehmer und damit auch Weltrekord-Inhaberin ist der Oberhausenerin Gitte Hellermann. Als Energie-Coach hat sie sich positioniert und qualifiziert. Sie teilte den Hack mit den Heilfarben, mit denen Frauen wieder in ihre Kraft kommen. Farbenfroh und gut gelaunt unterstützt sie Powerfrauen ihre Selbstzweifel in Selbstliebe zu verwandeln. Was Heilfarben, Affirmationen, Chakren und die Nutzung der Astrologie für eine Wirkung auf Frauen haben, erzählt sie in ihren live Zoom-Calls, in ihrem 1:1 Coaching oder den online Gruppenseminaren.

