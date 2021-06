10 JAHRE WEITERBILDUNG DURCH QTE – 06/2011 – 06/2021

EIN BERICHT VON CEO BETTINA JACOBI ZUM FIRMENJUBILÄUM

Q T E – für Quality, Training & Engineering

WIE ALLES BEGANN

Bereits mit der Gründung der QTE im Juni 2011 haben wir das Ziel gehabt, ein qualifizierter und unabhängiger Partner bei Projekten im Automationssektor zu werden. Die ersten Kunden der QTE, damals vor allem die Automobilindustrie und Zulieferer, haben wir bei Projekten mit Retrofits, Programmierung und Inbetriebnahmen betreut.

Für mich waren die Themengebiete hochwertige Weiterbildung und Qualifikation im Bereich Steuerungstechnik von Beginn an ein wichtiger Bereich, den ich leidenschaftlich betreut und stetig weiterentwickelt habe. Nachdem sich unser Unternehmen in kürzester Zeit sehr gut am Markt etabliert hatte, konnten wir weitere Schulungsthemen in unser Portfolio aufnehmen.

QTE TRAINING ALS GLOBAL PLAYER

Durch unsere Flexibilität konnten wir unser Know- How auch international einbringen und haben im Laufe der Jahre Instandhalter in Abu Dhabi genauso geschult wie Mitarbeiter aus verschiedenen Industriezweigen weltweit. Ein großer Meilenstein in der Entwicklung von QTE sind unsere Erfahrungen am Technischen Institut in Anting sowie Taicang (Shanghai,China). Hier sind 300 deutsche Industrieunternehmen angesiedelt und es wird nach deutschem Standard ausgebildet.

FLEXIBILITÄT IN DER DIGITALISIERUNG MACHT UNS ZUM SCHULUNGSANBIETER DER ZUKUNFT

Für einen unserer ersten Kunden, die Continental Reifen Deutschland, haben wir konzeptionelle Lösungen im Bereich E-Learning entwickelt und dürfen dort mit Web-Seminaren für Werke in Asien und Amerika zum Thema Beckhoff TwinCAT unterstützen.

Die durch Corona bedingt erforderlichen Web-Seminare im letzten Jahr konnten wir somit zügig für unsere Kunden professionell umsetzen und anbieten. Die langjährige Erfahrung im Web-Schulungsbereich und das damit verbundene Knowhow unserer Trainer ist somit für unsere Kunden ein großer Vorteil.

QTE TRAINING ETABLIERT SICH ALS EIGENSTÄNDIGE GMBH

Durch die Vielzahl der neu dazugewonnenen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen haben wir von QTE uns 2017 dazu entschieden, die Firmenbereiche aufzuteilen. Damit haben wir das Ziel verfolgt, jede Kernkompetenz der von uns betreuten Bereiche besser und intensiver betreuen und entwickeln zu können.

Mit der Gründung der QTE Training GmbH eröffneten wir noch im gleichen Jahr unser Schulungszentrum, welches strategisch günstig in Kassel gelegen ist. Die QTE Service & Systeme ist weiterhin der enge Partner für Projekt und Steuerungstechnik und gemeinsam ergänzen wir uns bei komplexen Projekten. Das ist eine Win- Win Situation für unsere Kunden.

Mein Team von QTE TRAINING und ich haben eine klare Mission über die Jahre entwickelt:

Wir möchten als produktunabhängiger Schulungsanbieter der Instandhaltung die komplexen Inhalte zu den Fachthemen SPS und Hydraulik so einfach und nahbar vermitteln wie möglich.

WARUM INSTANDHALTERSCHULUNGEN?

In zahlreichen Kundengesprächen hat sich der Bedarf herausgestellt, die Zielgruppe der Instandhaltung in den Fokus zu nehmen. Denn hier wird „am offenen Herzen operiert“- und jeder Anlagenstillstand, der durch eine Störung verursacht wird, kostet bares Geld. Das Produkt steht immer im Fokus unserer Schulungen, allerdings achten wir besonders darauf, dass das Level der Schulungen genau auf die Schwerpunkte der Instandhaltung- das Handling und die Fehlersuche -ausgerichtet ist. Methodische Fehlersuche und das Zusammenspiel bzw. der Umstieg auf andere Steuerungstypen sind Schwerpunkte unserer Kernkompetenz.

UNSER TEAM ARBEITET STANDORTÜBERGREIFEND HAND IN HAND

Es erfüllt mich mit Stolz und ich freue mich darüber, auf eine 10-jährige Erfolgsgeschichte zurückzublicken. Mittlerweile sind 15 Mitarbeiter in den drei Standorten Kassel, München, Berlin beschäftigt, welche alle motiviert, modern und mit einem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten: Qualitativ hochwertige Schulungen für unsere Kunden „be-greifbar“ zu machen. Unsere Trainer sind Experten in ihren Fachgebieten und ich lege besonderen Wert darauf, dass diese regelmäßig intern in Train-the-Trainer-Seminaren bei uns weiter in den Fachgebieten sowie in der Rhetorik und Didaktik gefördert und auf dem Laufenden gehalten werden.

Qualifizierung von Auszubildenden- der Instandhaltung von morgen

Mein neues Herzensprojekt, die Qualifizierung unserer Auszubildenden in Deutschland, ist gerade gestartet. Hierbei habe ich den Wunsch unserer Kunden weiterverfolgt und mit der Firma Gpdm einen kompetenten Partner für Aus- und Weiterbildung der jungen Menschen gefunden. Gemeinsam haben wir die Azubi Akademie ME gegründet und wollen dem Fachkräftemangel in der Industrie entgegenwirken – für den Erfolg unserer Kunden.

Besonders möchte ich mich bei meinen treuen Kunden bedanken. Durch die vielen konstruktiven Gespräche konnte sich unser Unternehmen stetig weiter entwickeln. Vielen Dank für Ihr Vertrauen – wir sind auch in der Zukunft Ihr moderner und erfolgreicher Partner Ihrer Weiterbildung!

Bettina Jacobi

QTE Training im Juni 2021

QTE Training GmbH ist ein internationales Schulungsunternehmen und spezialisiert sich auf Steuerungstechnik.

Seit 2011 hat die QTE Training GmbH ihren Hauptsitz in Kassel. Als unabhängiger Schulungsanbieter vermittelt QTE verschiedene Inhalte der Automatisierungstechnik u.a. mit SIEMENS oder Beckhoff- Steuerungen, Netzwerktechnik, Antriebstechnik und Visualisierung. Der Schwerpunkt liegt bei Fehler- und Störungssuche an automatisierten Anlagen für Instandhalter.

