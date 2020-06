10 Jahre Fachverband Gewaltfreie Kommunikation – Feiern Sie online mit

Dalai Lama sendet persönliches Grußwort an den Fachverband

Pressemitteilung vom 02.06.2020

10 Jahre Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e. V. – Feiern Sie online mit

Dalai Lama sendet persönliches Grußwort an den Fachverband

Berlin, den 02. Juni 2020

Im Anschluss an die vierte Fachtagung mit dem Titel: “Kulturwandel gestalten. Entwicklung einer empathischen Beziehungs- und Führungskultur – von der Vision zur Realität.” wollte der Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e. V. Ende Juni in Wiesbaden sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Die Fachtagung ist jetzt auf Herbst 2021 verschoben. Statt in Realität und mit persönlicher Begegnung wird nun online das zehnjährige Bestehen gefeiert.

“Das Ziel im Leben ist, all unser Lachen zu lachen und all unsere Tränen zu weinen.”

Dr. Marshall B. Rosenberg, der Begründer der Gewaltfreien Kommunikation

Bereits im Vorfeld zur Fachtagung und anschließenden Jubiläumsfeier ist viel Zeit und Engagement in die Vorbereitungen geflossen. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama übermittelte dem Fachverband als Zeichen der Wertschätzung für die Veranstaltung am 26. und 27. Juni 2020 ein Grußwort. Darin schrieb er:

“[…]Ich empfehle Ihre Organisation, Fachverband Gewaltfreie Kommunikation, für Ihr Engagement für Gewaltfreiheit durch eine Vielzahl von Programmen. Es ist ermutigend, dass sich Ihre Mitglieder aktiv darum bemühen, diese in ihrem täglichen Leben umzusetzen, uns allen als Beispiel dienen und uns daran erinnern, dass wir auf unsere eigene Art und Weise unbedingt zum Besten streben, um unsere Welt zu einem glücklichen Ort zu machen.”

Digital aufbereitet steht dies in der englischen Originalfassung, sowie in einer deutschen Übersetzung auf der Jubiläumsseite des Vereins bereit. Zur aktuellen Situation fordert der Dalai Lama www.dalailama.com/news auf “…die Dinge klar und realistisch zu sehen, …” so, wie wir es in der Gewaltfreien Kommunikation mit der klaren Beobachtung versuchen.

Anlässlich 10 Jahre Fachverband erscheint der Aufruf, virtuell mitzufeiern. Einen Einblick in die Entstehungs- und Gründungszeit geben dazu die veröffentlichen Videointerviews. Gründungs- und Vorstandsmitglieder berichten, wie sie zur Gewaltfreien Kommunikation gekommen sind, wie sie die Gründungszeit erlebt haben und geben einen Ausblick auf die ihre Vision 2030. Mitfeiern und sich mitfreuen können sich alle Interessierten beim Jubiläums-Quiz. Noch bis zum 6. Juli stehen zehn attraktive Buchpreise aus dem Sortiment des Junfermann Verlag zur Auslosung bereit.

Eine Präsenzfeier mit Mitgliedern, Kooperationspartnern und Gästen wird der Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e. V. im Herbst 2021 nachholen. Mehr dazu erfahren Interessierte auf der Webseite, sowie der Mitgliederversammlung am 15. November 2020 in Stuttgart, zu der auch Gäste herzlich eingeladen sind.

Über den Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e. V.

Der Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e. V., gegründet 2010, hat als Zielsetzung die Verbreitung der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Dr. Marshall B. Rosenberg. Zur Verbreitung werden verschiedene Strategien verfolgt: Es wurde ein Anerkennungsverfahren für TrainerInnen etabliert, um die Qualität in der Vermittlung von Haltung und Methode zu sichern. Alle 2-3 Jahre veranstaltet der Verband eine Fachtagung. Auf Messen, z. B. der größten Bildungsmesse Europas, der didacta, und anderen Veranstaltungen mit Informationsständen und Vorträgen/Workshops über die GFK informiert. Die Vernetzung Interessierter wird gefördert. Der Fachverband kooperiert aktuell mit 16 Verbänden und Organisationen aus der Verlagswelt, der Friedensbewegung, mit Mediationsverbänden und Netzwerken Gewaltfreie Kommunikation. Zahlreiche andere Projekte wurden bewegt. So wurde zum Beispiel anlässlich 30 Jahre GFK im deutschsprachigen Raum im Jahr 2016 der Aktions- und Gedenktag “Tag der Gewaltfreien Kommunikation”, www.tag-der-gfk.org am 06. Oktober ins Leben gerufen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fachverband-gfk.org | https://www.fachverband-gfk.org/10-jahre-fachverband-gfk

Pressekontakt

Fachverband Gewaltfreie Kommunikation e. V.

Melanie Bieber & Petra Porath

Olbersstraße 10

10589 Berlin

Telefon: +49 (0)30 – 9832 2667

E-Mail: presse@fachverband-gfk.org

