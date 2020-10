1-2-3.tv startet Imagekampagne “Preisduell”

Crossmediale Mediakampagne präsentiert neues Markenbranding

Kreativagentur Zentralsüden setzt die Kampagne mit der Produktion Saltwater um

Grünwald, 29. Oktober 2020 – “Shopping bis zum Showdown” heißt der Claim der neuen Imagekampagne “Preisduell” von 1-2-3.tv. Die Omnichannel-Auktionsplattform möchte darüber ihren Markenkern zusammen mit dem jüngst überarbeiteten Corporate Design einer breiten Audience kommunizieren. In den letzten anderthalb Jahren haben sich die Münchener Auktionsspezialisten erfolgreich neu aufgestellt und legen seit mehr als zwölf Monat ein kontinuierliches Wachstum hin. Markenkern und Mittelpunkt zur Neupositionierung der Marke, die sich seit Mitte Oktober nach außen im neuen Look präsentiert: die Auktion mit fallenden Preisen. Die Markenwerte “packend”, “anders” und “greifbar” sollen durch die Preisduell-Kampagne mit einem Augenzwinkern inszeniert werden.

“Unsere erfolgreiche Entwicklung vom TV-Auktionssender zur Omnichannel-Auktionsplattform wird von unseren Kunden in 2020 mit einem Wachstum von voraussichtlich über 20 Prozent belohnt,” sagt Jörg Simon, Geschäftsführer von 1-2-3.tv. “Diesen Erfolg wollen wir im Marketing langfristig vorantreiben und mit der Branding-Kampagne unseren neuen Markenauftritt eine jüngere Zielgruppe ansprechen.”

Der aufwendig produzierte TV-Spot thematisiert auf spielerische Art und Weise die Mechanik fallender Preise. Hauptprotagonist der Kampagne ist 1-2-3.tv Moderator Norman Magolei, der in Western-Manier mit Etikettiergerät statt Revolver für einen wahren Preissturz im Sekundentakt sorgt. Die Idee wurde von der Kreativagentur Zentralsüden entwickelt und von Regisseur Maximilian Wiedenhofer mit der Filmproduktion Saltwater produziert.

Neben dem TV-Spot, der bis 8. November unter anderem auf den Sendern VOX, Sat.1, Sat.1 Gold, sixx, RTL plus und RTL nitro ausgestrahlt wird, wird das 1-2-3.tv-Preisduell entsprechend des 360°-Ansatzes sowohl online als auch in Social-Media verlängert. Dafür werden mehrere Adaptionen des TV-Spots auf Facebook und Instagram als Performance-Kampagne gespielt.

“Unser innovativer Auktionsansatz und das interaktive Shoppingmodell sind absolute Alleinstellungs-merkmale im europäischen Shoppingsegment”, so Simon weiter. “Dies findet sich auch in der Kampagne und dem packenden Werbespot wieder.”

Hier finden Sie den TV-Spot in voller Länge: https://www.1-2-3.tv/showdown/

TV-Kampagne: Von 26.10 bis 8.11

Online / Social Media: parallel

Sendermix: u.a. VOX, Sat.1, Sat.1 Gold, sixx, RTLplus, RTL nitro

Ausspielung: über SevenOne Media und AdAlliance (IP Deutschland)

Brutto-Reichweite: ca. 23.5 Mio. Kontakten + 9 Mio. Online-Kontakte

Entwicklung und Umsetzung: Zentralsüden und Saltwater

Regisseur: Maximilian Wiedenhofer

Bei Deutschlands erster Omnichannel-Auktionsplattform bestimmen die Kunden den Preis. Ob im Fernsehen, der Website, mobil oder via Apps: 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, jeweils 20 Stunden live! Seit dem Sendestart im Oktober 2004 haben sich bereits über 2 Millionen registrierte Kunden für die spannenden Auktionen bei 1-2-3.tv begeistert.

1-2-3.tv kann in insgesamt mehr als 40 Mio. Haushalten in Deutschland und Österreich empfangen werden. Der Sender verbreitet sein Angebot im digitalen Kabel in SD und HD sowie über den Satelliten ASTRA in SD via Satellit ASTRA 1N und in HD via ASTRA 1KR. Zudem ist der Empfang über DVB-T2 überregional in Deutschland möglich. Im Internet, mobil oder via Apps können 1-2-3.tv Fans ihren Sender täglich auch zwischen 6 Uhr und 2 Uhr nachts per Livestream verfolgen.

Jährlich werden in über 65.000 Auktionen Artikel aus sechs Sortimentsbereichen zu atemberaubenden Preisen versteigert. Und wer sicher sein möchte, sein Lieblingsprodukt auf jeden Fall zu erhalten, kann jeden Artikel bereits vor einer Auktion im Internet ( www.1-2-3.tv) oder über die Service-Hotline 089 54 22 55 000 bestellen. Eine wachsende Web-Community bevorzugt inzwischen das direkte Stöbern unter den fast 10.000 ständig wechselnden 1-2-3.tv Web-Angeboten und digitalen Auktionen.

