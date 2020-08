06967773900 – Wer ruft an? – Informationsanruf der DWG eG

In den letzten Wochen häufen sich die Suchanfragen zu Anrufen von der Telefonnummer 06967773900. Wenn man einen verpassten Anruf hat, fragt man sich natürlich, wer der Anrufer dieser Nummer ist.

Anrufer der Nummer 06967773900 ist die DWG eG, die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft. Eine Wohnungsbaugenossenschaft ist ein Zusammenschluss von mehreren Menschen, mit dem Ziel, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das heißt, Wohnungsbaugenossenschaften wie die DWG eG bauen, kaufen oder renovieren Wohnungen und Häuser, um diese dann zu bezahlbaren Preisen an die eigenen Mitglieder zu vermieten und verkaufen.

Die DWG eG – Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft ist eine der am stärksten wachsenden Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland. Sie investiert pro Jahr etwa 15 Millionen Euro in Immobilien und hat Erfahrungen aus über 20 Jahren Firmenhistorie. Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der Fördervorteile der DWG eG aus Großwallstadt kommen, wirbt die Genossenschaft weiterhin aktiv neue Mitglieder.

Dies tut Sie, indem Interessenten von der Nummer 06967773900 telefonisch kontaktiert werden. Angerufen werden nur Personen, die vorher auch ausdrücklich ihre Anruferlaubnis erteilt haben. In einem Telefonat wird dann über den Ablauf und die Vorteile der Mitgliedschaft aufgeklärt.

Ganz wichtig: Am Telefon allein wird kein Vertrag abgeschlossen und keine Mitgliedschaft begründet. Es wird lediglich – sofern Interesse besteht – der Antrag für die Mitgliedschaft vorbereitet. Dieser Antrag auf Mitgliedschaft wird dann zur Unterschrift per Post von der DWG eG verschickt. Alternativ kann man sich auch per VideoIdent Verfahren ausweisen.

Die Mitgliedschaft kann im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen abgewickelt werden. Dabei können Mitglieder von den folgenden Vorteilen profitieren:

– Vergünstigt wohnen

– Zuschuss vom Arbeitgeber erhalten

– Einkaufsvorteile im Internet

– Staatliche Förderung

– Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft

Weitere Informationen zu Anrufen von der Telefonnummer 06967773900 finden Sie hier.

Weitere Informationen zur DWG eG – Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft finden Sie auf der Website.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de

